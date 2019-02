Asia Argento intervisterà Fabrizio Corona/ Lo show con Enrico Lucci: l’indiscrezione

Della carriera di Asia Argento si era parlato sotto molteplici punti di vista, specie dopo la storia, durata solamente poche settimane, con Fabrizio Corona. Il suo nome infatti, dopo l’addio a X Factor, era sbucato fuori in più situazioni, molte delle quali proprio di carattere musicale. Ed infatti, qualcuno la voleva dritta verso la giuria di Amici 18, altri seduta sulla poltrona girevole di The Voice Of Italy, e guest star in vari programmi, dal Grande Fratello Vip all’Isola dei Famosi. Ed invece, a quanto pare l’ex compagna di Morgan, tornerà in televisione con qualcosa di nicchia. Nella seconda rete di Casa Rai infatti, prossimamente partirà il nuovo programma condotto da Enrico Lucci che, secondo i rumors di Spy, dovrebbe vedere protagonista anche la Argento, negli inediti panni di intervistatrice. Nella rubrica dal titolo “I segreti della TV” si parla proprio dei prossimi impegni della regista romana e tra questi, nessuno che riguardi la musica.

Asia Argento presto intervisterà Fabrizio Corona: ecco perché

Asia Argento, secondo ciò che riferisce il settimanale Spy, dovrebbe condurre al fianco di Enrico Lucci il nuovo programma dal titolo “Reality Sciò”, in onda prossimamente su Rai 2. Proprio Carlo Freccero, direttore di rete, aveva espresso il desiderio di avere l’ex compagna di Morgan, al suo fianco durante The Voice 2019. Se non ci è ancora riuscito (perché il suo nome continua a girare), la Argento farà comunque parte di un nuovo progetto della seconda rete di Casa Rai. E indovinate chi potrebbe intervistare? Esatto, proprio lui: Fabrizio Corona! “Quella coppia che non ti aspetti – scrive Spy – Asia Argento si sta preparando a esordire come conduttrice nel nuovo programma di Enrico Lucci, Reality Sciò, in onda prossimamente su Rai 2. I due condurranno insieme la trasmissione. L’accoppiata alquanto bizzarra sarebbe un’idea del direttore Carlo Freccero. A quanto pare vedremo Asia nel ruolo di intervistatrice scomoda a personaggi provocatori e molto discussi. Il primo della lista che lei vuole passare al tritacarne è… Fabrizio Corona! Sarà una nuova versione di La Guerra dei Roses”.

