Asia Argento si cancella dai social/ “Gli hater e il falso gossip non mi fanno stare bene!”, la motivazione

Asia Argento ha appena chiuso il suo profilo personale di Twitter e, quasi sicuramente la stessa cosa accadrà anche alla pagina ufficiale su Instagram, dove sono presenti moltissime fotografie e video. La notizia è stata riportata in esclusiva alcuni minuti fa, dal buon Fabiano di BitchyF che ha specificato in dettaglio, i motivi di tale decisione. La fanpage Twitter dell’attrice romana, ha voluto diffondere la notizia, per informare gli estimatori sulla decisione di Asia, dopo un anno decisamente travagliato. “Comunicazione Ufficiale – Vi ringrazio per l’affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente, da qui la decisione di chiudere il mio profilo Twitter”. Dopo avere diffuso le parole di Asia, il fanclub ha anche risposto ai dubbi e le curiosità dei fan, affermando che attualmente la Argento è troppo sensibile per sopportare tutto questo. “Non riesce a sopportare le troppe cattiverie gratuite che arrivano da parte di sconosciuti, protegge la sua serenità che serve per cose più importanti in questo momento, c’è una rete di haters che non la lascia vivere”.

Asia Argento si cancella dai social, ecco perché

Asia Argento ha giustamente deciso di iniziare il 2019 lontana dai gossip, dopo tutte le problematiche dolorose dello scorso anno. Fabiano Minacci di BitchyF, ha quindi riportato in esclusiva la motivazione che gli ha comunicato il fanclub ufficiale di Twitter. Questa dolorosa decisione – per forza di cose – l’allontanerà anche dalle persone che in questi mesi, l’hanno sostenuta ed apprezzata tramite social. “Il motivo è che ho bisogno di iniziare l’anno con il piede giusto e con la testa libera. Alcune cose dei social non mi facevano stare bene, come gli hater e i gossip falsi. Non ero più serena”, questa la scelta della regista. Con molta probabilità dopo il profilo di Twitter, la regista romana chiuderà anche il suo profilo di Instagram. Non sappiamo se la decisione sarà momentanea oppure a lungo termine. Il suo fanclub ufficiale però, ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di chiudere, specificando: “Vi terrò informati sugli impegni professionali di Asia, come sempre ho fatto, grazie a chi continuerà a seguirci”.

