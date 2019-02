Valentina Allegri si è laureata/ Foto: “ma sogno di fare l’attrice”

Valentina Allegri si è laureata. La figlia di Massimiliano Allegri si è laureata in comunicazione presso l’Università Cattolica di Milano. Sorridente ed orgogliosa del traguardo raggiunto, Valentina Allegri ha pubblicato su Instagram le foto in cui posa con la tesi di laurea e la corona d’alloro. Tantissime le congratulazioni ricevute da Valentina su Instagram da parte dei followers che la seguono sempre con grandissimo affetto. Non sono ancora arrivati, invece, i complimenti di papà Allegri che sperava di vedere la figlia laureata come aveva dichiarato in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Grazia” la stessa Valentina. “Miio padre ci tiene alla laurea. E ci tiene anche che intraprenda un percorso sano. Non condivide la mia passione per il teatro e il cinema, ma se gli dimostro di volerlo davvero, credo mi aiuterà”, dichiarava. Nonostante si sia laureata, infatti, il sogno di Valentina Allegri è un altro.

VALENTINA ALLEGRI: “SOGNO DI FARE L’ATTRICE”

Fidanzata con Piero Barone che è diventato famoso sin da quando era molto piccolo, Valentina Allegri, nonostante si sia appena laureata, sogna di poter lavorare nel mondo della recitazione. Il suo sogno, infatti, è fare l’attrice e ora che ha concluso gli studi come voleva papà Max, spera di potersi iscrivere ad un’Accademia di recitazione. «Vorrei recitare, appena finisco gli studi mi piacerebbe entrare in un’accademia teatrale. Per il cognome che porto sarebbe troppo facile iniziare con dei reality show, ma la popolarità non è ciò che desidero. Voglio imparare un mestiere ed essere valutata per ciò che saprò fare», confesseva al settimanale Grazia. Valentina Allegri, dunque, seguirà le orme di Ambra Angiolini, compagna del padre? Per il momento si gode il suo grande giorno, circondata dall’affetto della famiglia e degli amici.





