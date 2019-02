Valentina Avenia ex moglie di Valerio Mastandrea/ Chi è la madre del piccolo Giordano

Valentina Avenia è un’attrice e autrice tv, ex moglie di Valerio Mastandrea. I due, oggi separati, hanno avuto un figlio, Giordano, di nove anni. L’attore ha ripercorso la loro separazione in alcune scene del film “Tito e gli alieni”, di Paola Randi, dove rivive il vuoto dell’isolamento, poiché spaventato dai propri sentimenti. Al centro della sua vita, però, oggi c’è un nuovo amore, l’attrice Chiara Martegiani, oltre al piccolo Giordano. “Lui è il più bel viaggio della mia vita, e forse anche il più sano, il più reale. Credo sia il motivo per cui diventare genitori spaventa”, ha raccontato Mastandrea in una intervista concessa qualche tempo fa a Grazia. E, con un parallelismo sulla sua vita sul set, sulle prove realizzate prima di diventare padre, rivela: “Meno ne fai e meglio è, quando le emozioni non passano dalla mente fanno meglio a tutti”. Negli anni scorsi, la separazione dalla moglie Valentina Avenia è stata per tutti i suoi fan come un fulmine a ciel sereno.

“Mio figlio Giordano? Preferirei facesse il medico

Oggi Valentina Avenia e Valerio Mastandrea non stanno più insieme, ma a legarli è il piccolo Giordano, che con il suo arrivo ha segnato in maniera profonda la vita professionale e privata dell’attore. “Un amico mi ricorda spesso “un figlio ti scandisce il tempo che ti resta” – rivela Mastandrea in una recente intervista concessa al settimanale Grazia – è una frase tremenda ma anche molto vera. Significa che se non hai fatto i conti con quello che sei stato, è meglio che ti sbrighi a farli. È quello che racconta Tito e gli alieni, in modo toccante”. Il piccolo Giordano è nato nel 2010 e diverse volte Mastandrea è stato paparazzato in compagnia del suo bambino. In un’intervista concessa a Repubblica ha rivelato: “Ho fatto provare a mio figlio tutti gli sport, vuole fare quello (il calciatore, ndr). Io preferirei facesse il medico. Faccio parte dei padri che vogliono i figli dottori per essere curati quando sarà il momento. E comunque non è detto che faccia il calciatore, si annoierà come me con la pallacanestro”.

