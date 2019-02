A United Kingdom/ Su Rai 3 il film con Rosamund Pike (oggi, 24 febbraio 2019)

Il film A United Kingdom l’amore che ha cambiato la storia va in onda stasera, domenica 24 febbraio 2019, su Rai 3. Si tratta di una pellicola realizzata in Gran Bretagna 2016 dalla casa cinematografica Pathè in collaborazione con la Film United, la Harbinger Pictures, la Perfect Weekend e la Yoruba Saxon Production mentre la distribuzione ai botteghini quanto meno in Italia è stata gestita dalla Videa. La regia è di Amma Assante, con soggetto tratto dalla storia d’amore tra un politico del Botswana e quella che è diventata sua moglie mentre la sceneggiatura è stata adattata da Guy Hibbert. Il montaggio è stato eseguito da Jonathan Amos, le musiche della colonna sonora sono state composte da Patrick Doyle mentre nel cast figurano David Oyelowo, Rosamund Pike, Terry Pheto, Vusi Kunene, Jack Davenport e Jack Lowden. Clicca qui per il trailer del film

A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia, la trama del film

Siamo nell’anno 1947 in un periodo in cui è ancora piuttosto forte il sentimento nazionalista e soprattutto ci sono nette differenze nel trattamento tra persone di colore e bianchi. Nello Stato africano del Botswana sta per succedere al trono il giovane re Seretse. In tutti gli stati africani compreso questo, vi sono delle regole piuttosto ferree per quanto concerne l’accesso al trono e soprattutto per quanto riguarda i matrimoni. Tuttavia sta per accadere qualcosa di straordinario che butterà all’aria i progetti fatti dal padre del nuovo re e soprattutto metterà in dubbio tutte le tradizioni che erano state tramandate di generazione in generazione da diversi secoli. Infatti il neo re durante un viaggio ha fatto la conoscenza di una giovane donna bianca di origine britannica che lavorava all’interno di uno studio. Tra loro è vero e proprio colpo di fulmine non appena si incrociano gli sguardi. Il loro amore tuttavia sembra essere destinato a rimanere esclusivamente platonico in quanto ci saranno forti contrasti soprattutto da parte delle due famiglie senza dimenticare quello dei relativi stati. I due tuttavia non si faranno prendere dal panico e lotteranno enormemente con tutte le proprie forze per poter sancire il loro diritto universale ad essere felici. Inoltre, durante il loro matrimonio i nuovi re e regina porteranno avanti una battaglia culturale grazie alla quale è stato possibile migliorare enormemente la condizione di vita della popolazione del Botswana e in particolar modo delle donne che all’epoca non avevano praticamente alcun diritto. In questa battaglia i due innamorati si troveranno a dover fronteggiare oppositori pronti ad utilizzare qualsiasi espediente pur di avere la meglio. Una storia d’amore, di passione e soprattutto di libertà e democrazia che ancora oggi è purtroppo attuale in diverse zone del mondo.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA