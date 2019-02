Nadia Toffa, da Iena a cantante/ Video: “Diamante briciola, ecco la mia canzone”

Nadia Toffa debutta come cantante. Dal bancone de “Le Iene” al microfono: la giornalista ha scritto una canzone. L’ha voluta condividere con i suoi fan: sui social ha infatti pubblicato un paio di video in cui si vede alle prese con la sua opera. Nadia Toffa era curiosa di scoprire la reazione di chi la segue, ma la sua interpretazione è apparsa molto convincente. Sono infatti molto entusiasti i commenti che le hanno lasciato sotto i suoi post. «Buongiorno amici cari! Ho scritto una canzone che si intitola “DIAMANTE BRICIOLA” e ho deciso di interpretarla io. Eccone un assaggio!», ha scritto la conduttrice de “Le Iene” nel primo post. Poi ha messo alla prova i suoi fan: ha spiegato che se avesse avuto un riscontro positivo, avrebbe dato loro un’altra “pillola”. «Fatemi sapere cosa ne pensate! Siete i primi a sentirla, perché siete sempre con me…️ aspetto il vostro parere». E così è stato, infatti è arrivato poi il secondo video.

NADIA TOFFA, DA IENA A CANTANTE: ECCO “DIAMANTE BRICIOLA”

Boom di “like” di Nadia Toffa sui social grazie ad una importante novità. Oltre a essere conduttrice, è anche cantante, visto che ha scritto una canzone. I suoi spezzoni stanno incassando apprezzamenti. C’è quello del ct della Nazionale Roberto Mancini ad esempio, oltre a quello del collega Antonino Monteleone. «Vi sta piacendo, ecco la seconda pillola», scrive invece quando pubblica un secondo estratto. E così arriva anche la terza clip. «Stringila forte, non farla andare via, anche se non sarà mia… è un diamante briciola», recita una parte del testo. «Corri bimba che il tempo non ci aspetta», prosegue Nadia Toffa. E poi l’ultima clip si conclude con la frase: «Dalla bocca escono lacrime, dagli occhi sorrisi». Resta da capire se si tratta di un esperimento o di un progetto che sfocerà in qualcosa di più concreto. Ma siamo certi che Nadia Toffa lo farà sapere…

Buongiorno amici cari! Ho scritto una canzone che si intitola “DIAMANTE BRICIOLA” e ho deciso di interpretarla io. Cosa ne pensate? pic.twitter.com/lpnGT9Z1n5 — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 25 febbraio 2019





