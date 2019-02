Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 25 FEBBRAIO 2019

L'oroscopo di Paolo Fox torna per la giornata di oggi domenica 25 febbraio 2019. Andiamo a vedere quanto raccontato a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle segno per segno nel particolare. L'Acquario ha una situazione di recupero solo parziale. A livello di stanchezza fisica rimane ancora tanto da fare. C'è chi dorme male e chi ha fatto fin troppe cose. Anche se sono stati gli altri a sbagliare meglio tentare una strategia d'amore vincente. La Bilancia in questi giorni si sente più tranquilla e a breve arriverà una buona notizia, cioè tra marzo e aprile un incarico cambierà e il segno stesso può trovare una soluzione a un problema che si ha da tempo. Questa giornata garantisce un po' di serenità per avvicinarsi ai sentimenti. Questo è un argomento non del tutto facile visto che febbraio è stato un mese di distacco e dissenso. Forse si deve trovare la forza per cercare di ragionare con tranquillità ed equilibrio.

L’ARIETE FA FATICA, SEGNI FLOP

Andiamo a vedere i segni flop sempre andando ad analizzare l‘oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 25 febbraio 2019, ai microfoni di LatteMiele. Se l’Ariete in coppia si è allontanata può ritrovarsi. Se una persona ha stancato, si potrà finalmente dire che è arrivato il momento per vivere come dice il segno. Nonostante ci sia la forza di prendere iniziativa per arrivare a dei risultati, c’è fatica e non si riesce ad essere quelli di qualche tempo fa. Forse è il caso di prendere delle decisioni presto, evitando di trovarsi a vivere cose che non sono all’altezza di questo momento. La Bilancia è in battaglia, non riesce a reggere e si sente un po’ in difficoltà di fronte a diverse persone. Questo è un periodo in cui si è costretti a scendere a patti, a lavorare per mediazione, evitando complicazioni difficili da gestire. Non si deve rischiare di trovarsi spalle al muro, ma di certo questo è un momento in cui le vittorie sembrano essere davvero complesse da raggiungere.

LEONE IN CERCA DI COSE INTERESSANTI, SEGNI AL TOP

Sottolineano ora invece i segni al top sempre seguendo l’oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Il Leone deve cercare quello più interessante e non fare lo spavaldo cercando di colpirli tutti altrimenti uno di questi non sarà centrato. E’ un momento positivo che può portare a dei risultati che non si devono assolutamente sottovalutare. Sono giornate importanti per la Vergine anche se lo stress si è fatto sentire. ora c’è la forza per superare anche altri momenti intensi. Il Sagittario ha stelle importanti nel segno e sta ricevendo delle ottime risposte sotto diversi punti di vista. Questo è un momento in cui si deve trovare la forza per cercare di svoltare definitivamente. Dall’altra parte il Capricorno si trova a vivere una giornata interessante che può dare iniezione di fiducia. Momento altrettanto buono per il Toro e per i Pesci che sono vicini dal raggiungere gli obiettivi da tanto tempo inseguiti.



