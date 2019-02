Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 24 febbraio-1 marzo 2019

Nuova settimana per gli appassionati dell’Oroscopo di Paolo Fox: quale sarà la nuova classifica del celebre astrologo? DiPiù TV risponde alle domande degli amanti delle stelle, rivelandoci subito la Top 3 che conquista cinque stelline. Febbraio incerto per l’Ariete, che recupera in Amore già da marzo. Cielo utile per gli incontri, anche se qualcuno potrebbe doversi chiarire le idee. Coppie in bilico per crisi passate: attenzione alle parole di troppo. Giove positivo influenza il lavoro per una possibile rivincita. Successo in arrivo a fine febbraio. I single del Toro vivono emozioni forti: venerdì sarà utile per agire. Amore intenso grazie a Venere in buon aspetto. Le coppie devono ritrovare il dialogo per evitare altri malintesi. Prima della fine di febbraio bisognerà muoversi per le questioni di coppia e famiglia. Marte nel segno regala tranquillità nel lavoro e per le spese. Dopo aver aspettato tanto, forse occorre iniziare a pretendere. I Pesci vivono incontri belli che miglioreranno in primavera, ma bisogna mettere da parte il passato. Le coppie vogliono chiarezza e si potrà recuperare. Mercurio in transito nel segno rende interessante ed energico il lavoro. Portafoglio con entrate ed uscite immediate.

Oroscopo Paolo Fox: cielo positivo per il Leone

Continua la classifica di Paolo Fox e le previsioni dell’Oroscopo che ci regala su DiPiù TV. Quattro stelline per il Leone, grazie ad un cielo positivo per i single, che premia con fascino ed emozioni già a fine febbraio. Gelosie possibili per le coppie e troppi impegni lavorativi che distraggono dai sentimenti. Giove favorevole aiuta chi vuole rivedere qualcosa nel lavoro. I cuori solitari della Bilancia potranno contare su una maggiore determinazione dalla fine di febbraio, grazie a Venere in aspetto favorevole. Possibili discussioni: la diplomazia aiuterà a migliorare la situazione. Coppie insoddisfatte per un marzo all’insegna dei progetti per il futuro. Bisogna tenere a freno le parole di troppo. Nel lavoro occorre evitare i conflitti: qualcuno cerca di colpire la serenità dei nati del segno. I single dell’Acquario potranno contare sull’arrivo di Venere nel segno, ma le storie d’amore vanno guardate con cautela. Possibili scontri con Leone e Scorpione. Le coppie possono recuperare e Venere nel segno da venerdì aiuta a comprendere il partner. Cielo attivo nel lavoro, soprattutto per chi ha un’attività in proprio. Stabilità e cambiamenti possibili.

Classifica oroscopo: Sagittario aggressivo

Sono due i segni che Paolo Fox posiziona al centro della classifica di questa settimana. Nello spazio dedicato alle stelle da DiPiù TV scopriamo che lo Scorpione ha conquistato tre stelline, grazie ad un recupero in amore dovuto alla Luna nel segno. Saranno possibili comunque piccole ansie a cui prestare attenzione. Nervose le coppie ad inizio settimana, con scontri in arrivo. Urano sta per cambiare ed alcuni nati del segno potrebbero valutare altre strade. I single del Sagittario avranno dei problemi da gestire, a causa di una forte aggressività. Amore in svantaggio per via della troppa confusione. Coppie in crisi per un amore che non decolla da tempo. Attenzione ai confronti con Vergine e Gemelli nelle giornate di martedì e giovedì. In stand by invece il lavoro, anche se Giove nel segno aiuta a non avere nuvole nel cielo. Alcune risposte tardano ad arrivare: meglio aspettare tempi migliori.

Oroscopo settimanale: Febbraio da dimenticare per il Cancro

La classifica di Paolo Fox premia gli amanti delle stelle con le novità su tutti i segni. Il celebre astrologo di parla tramite le pagine di DiPiù TV e ci svela chi troviamo in ultima posizione con due stelline. I Gemelli non hanno dalla loro parte Venere, anche se le cose potrebbero cambiare nel giro di due settimane. Coppie in crisi martedì e mercoledì, forse per una questione del passato rimasta in sospeso. Chi ha problemi legali deve procedere con cautela. Giove in opposizione non aiuta nel lavoro, a causa di situazioni difficili da gestire. Prudenza con spese e acquisti. I nati del Cancro dovranno armarsi di pazienza, a causa di un febbraio da dimenticare. Emozioni più semplici da marzo. Le coppie hanno bisogno di concretezza e per questo potrebbero discutere. Venere non più in opposizione renderà le cose più facili dalla prossima settimana. Sottotono il lavoro, per via delle collaborazioni. Marzo implica delle scelte per la carriera, ma sarà favorito chi lavora nel settore creativo. I nati della Vergine hanno Venere dalla loro parte da inizio febbraio e questo implica incontri e occasioni per giovani e adulti. Le coppie recuperano e costruiscono per il futuro, anche se il cielo di fine mese sarà pieno di nuvole. Non bisogna chiudersi in casa. Le spese complicano le cose, ma i guadagni potrebbero aumentare a fine mese grazie ad una pratica da chiudere. I single del Capricorno sono ancora diffidenti nonostante Venere nel segno da inizio febbraio. Alcuni potrebbero scegliere di mettere l’amore in pausa. Stanche e nervose le coppie, a causa dell’abitudine. Emozioni interessanti a fine mese. Nel lavoro ci si potrà prendere una rivincita, grazie ad energia e stimoli di un cielo promettente. Alcuni problemi economici in settimana, per fatture da pagare o ritardi.



