Roberta Morise/ “I Fatti vostri? Speravo da tempo di poterci arrivare!” E su Magalli…

Roberta Morise entra tutti i giorni nelle case degli italiani con “I fatti vostri”, dove la vediamo sia condurre che cantare. Lei, intervistata tra le pagine di TV RadioCorriere, confessa di stare vivendo il periodo più bello della sua carriera. Ed infatti, ha avuto modo di entrare a far parte di un programma in cui sperava da tempo di potere approdare. A 33 anni quindi, la carriera procede a gonfie vele: “Ho iniziato a lavorare a 18, ero spensierata, una pupa, sono stata catapultata in un mondo più grande di me, vivendo molte esperienze con un po’ di spensieratezza di troppo. Oggi, con tutti i sacrifici fatti, sono arrivata a questo punto e me la sto godendo alla grande. Sono strafelice”. Nel programma condotto da Giancarlo Magalli, ha confidato di essere entrata in punta di piedi. Il conduttore però, ha aperto le porte della trasmissione facendola sentire a suo agio fin dal primo giorno: “Non un’ospite ma parte della famiglia, una sensazione che tutti vorrebbero provare. Devo dire grazie a lui e alle persone che lavorano al programma”.

Roberta Morise a cuore aperto: carriera e vita

Roberta Morise durante “I fatti vostri”, si mette in gioco senza filtri. “In studio mi chiamano la “fulminata”, dicono che ho portato il sorriso ed è una cosa che mi fa piacere. Quando arrivo al lavoro mi si sente, faccio un sacco di rumore. Nel corso delle settimane ho acquisito sicurezza, mi diverto sempre di più”. Nella vita di tutti i giorni, Roberta confida di essere pure una brava cuoca: “Cucinare mi rilassa, organizzo tante cene a casa invitando i miei amici, penso mangino bene, altrimenti non tornerebbero una seconda volta. E poi sono una donna del Sud, mia mamma ucciderebbe se non sapessi cucinare”. Tra i piatti che le riescono meglio, i secondi di carne, merito anche del papà macellaio: “Faccio dei buonissimi arrosti, la tasca di maiale con le prugne e pancetta è squisita, quella in crosta di pane ancor più buona!”. Se non avesse lavorato in Tv, avrebbe senza dubbio fatto la maestra. Poi confida di amare il varierà in TV, gli show di un tempo con personaggi come Raffaella Carrà. In ultimo, svela di avere molti sogni nel cassetto: “Ogni giorno sono sempre più grata per quello che faccio. Dobbiamo goderci al massimo i momenti più belli!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA