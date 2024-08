ROBERTA MORISE BATTESIMO DEL FIGLIO, POI LE NOZZE

Innamorati l’uno dell’altro, ma ancor di più del loro figlio: appaiono così Roberta Morise ed Enrico Bartolini il giorno del battesimo del piccolo Gianmaria. Una grande gioia prima di coronare il loro grande amore convolando a nozze. La coppia, infatti, si sposerà ad agosto, intanto ha celebrato il battesimo del primo figlio. La stessa showgirl ha pubblicato le immagini dell’evento, con una dedica speciale anche a nome del papà e futuro marito: «Stancamente felici. Gianmaria, vita mia».

Le foto pubblicate, infatti, non solo trasmettono la gioia per l’occasione festeggiata, ma anche l’amore che Roberta Morise ed Enrico Bartolini provano l’uno per altra, un amore che ha poi dato vita al piccolo Gianmaria. Alla cerimonia hanno preso parte anche amici e parenti, celebrando un primo passo importante del piccolo. Le foto sono diventate subito virali e il post ha attirato tantissimi commenti dei fan, che non vedono l’ora di fare gli auguri alla coppia felice anche per il matrimonio, che verrà celebrato il 31 agosto in Toscana.

I PREPARATIVI PER IL MATRIMONIO CON ENRICO BARTOLINI

Molti fan di Roberta Morise si sono soffermati sul look al battesimo del figlio nato dalla relazione con lo chef Enrico Bartolini. Per l’occasione, infatti, la showgirl ha scelto un outfit total white: ha optato per un abito bianco e lungo che ha fatto risaltare la sua abbronzatura. Il piccolo Gianmaria è nato il 24 maggio e nei giorni successivi, dando il felice annuncio, la coppia fece riferimento all’esperienza del parto ringraziando i medici per intuizione, senza approfondire però la questione, ma facendo ipotizzare che ci siano stati alcuni problemi, fortunatamente risolti.

Così la coppia si è goduta la nascita del primo figlio, mentre fervono i preparativi per il loro matrimonio. A tal proposito, la showgirl spiegò che saranno celebrate dall’amico e conduttore Alberto Matano, con il piccolo Gianmaria che avrà tre mesi. Dopo aver definito i dettagli col bambino nel pancione, potrà completare i preparativi col piccolo finalmente al suo fianco.