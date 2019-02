Linus, video scherzo Iene/ Una fidanzata Milf per il figlio Filippo!

E’ Linus la vittima dello scherzo de Le Iene della puntata in onda questa sera, 26 febbraio 2019. Il conduttore radiofonico è alle prese con un problema familiare: il figlio 22enne Filippo presenterà a suo padre la sua prima fidanzata Mariachiara, che però è una professoressa universitaria ed ha il doppio dei suoi anni. Lo scherzo a Linus inizia con un blitz notturno della donna, che la famiglia ritroverà a colazione: «E’ una mia amica, è una mia amica. Aveva problemi a casa», la giustificazione di Filippo. «Ma quanti anni ha? Per me 40» la reazione di Linus, che parlando con la moglie evidenzia l’irritazione per l’intrusione della donna: «Io non vado a dormire in casa di una famiglia con i genitori…». E a quattr’occhi con la moglie commenta: «Anche a me non piaceva, sembrava quella di “Profondo rosso”»

LINUS SCHERZO IENE: IL VIDEO

Il giorno dopo la moglie racconta a Linus il particolare che non era ancora noto, ovvero che la fidanzata del figlio è una prof universitaria: «Sono andata online stamattina, c’è la sua scheda: ha 40 anni, è sposata e ha un figlio». Questa la reazione del conduttore radiofonico: «Bisogna capire come affrontarla questa cosa, non ha 12 anni che gli dici “fai quello che dico io”. E’ arrivato Macron con la sua insegnante?». E commenta con i colleghi: «Non è carina per un cazzo e poi c’avrà 40 anni. Mi auguro che finisca a breve». Dopo aver convocato il figlio in radio per avere un confronto, Linus spiega: «Cioè ma ti sembra il caso? Cosa vuoi fare, Macron? Un conto è se rimane un’esperienza così, finita lì, punto. Fai in tempo ad uscirne. Una cosa come questa se viene fuori, l’università la caccia a calci in culo». A cena un nuovo confronto con tutta la famiglia, quando a un certo punto Mariachiara si presenta con una valigia. E Linus non sembra intenzionato ad accoglierla: «Dove vai non lo so, avrai un’amica…». Un vero e proprio colpo per il conduttore, fino a quando non si presentano quelli de Le Iene per informarlo del riuscitissimo scherzo! Clicca qui per il video.

