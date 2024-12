Lino Banfi nonno: la nipote Virginia è diventata mamma

In casa Banfi, è arrivato il regalo più bello a dieci giorni dal Natale: Virginia Leoni, nipote di Lino Banfi, è diventata mamma per la prima volta con la nascita della piccola Matilde, questo il nome scelto dalla neomamma e dal neopapà Gianluca De Marco. Matilde è stata fortemente desiderata dai genitori che hanno portato avanti anche una battaglia per poterla stringere tra le braccia. Virginia, infatti, 31 anni, a verissimo, ha raccontato di aver scoperto di essere già in menopausa dopo aver smesso di prendere la pillola.

Perché Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando con le stelle?/ "Dovevo vestire delle principesse in Arabia"

“Approfondendo ho scoperto che non avremmo potuto fare neanche inseminazione artificiale. Poi ho incontrato una dottoressa, mi ha sentito che chiacchieravo di questo e lei ha preso a cuore il mio caso. È una delle più brave e grazie a lei ho potuto fare l’eterologa, ovvero ho potuto prendere i miei gameti. Per fortuna il mio compagno è sano. Un percorso difficile, soprattutto nel primo anno e mezzo, che sono stati pieni di esami, ma ce l’abbiamo fatta”, ha raccontato Virginia a Silvia Toffanin.

Tommaso Marini, chi è/ Il periodo buio e la rinascita a Ballando: "Non mi sentivo più a mio agio..."

L’annuncio di nonna Rosanna Banfi

Ad annunciare la nascita della piccola Matilde è stata nonna Rosanna Banfi che, su Instagram, ha pubblicato una foto della nipotina esprimendo tutta la sua gioia . “Ti aspettavamo a gennaio, hai deciso di venire al mondo prima e hai scelto un giorno particolare per nascere. Mi sa che mamma Lucia ci ha messo lo zampino”, ha scritto Rosanna Banfi: “Ti amiamo Matilde, faremo tante cose insieme”.

Tantissimi i messaggi di auguri da parte di amici e colleghi. Da Paolo Conticini a Samuel Peron, da Eleonora Giorgi a Paolo Belli, da Carolyn Smith a Rossella Erra fino a Monica Setta, Serena Bortone e Alessandra Tripoli. Il giorno di Santa Lucia, nome della mamma di Rosanna Banfi, dunque, è stato un giorno davvero speciale per tutta la famiglia.

Francesco Paolantoni/ Il dramma della morte della sorella Tina e l'amore: nessuna moglie ma...