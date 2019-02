Katy Perry e Orlando Bloom si sposano/ Video: “Mi ha chiesto la mano in elicottero”

Katy Perry e Orlando Bloom si sposano. Ad annunciare il lieto evento sono stati la cantante e l’attore di Hollywood attraverso i rispettivi profili Instagram mostrando anche la foto dello splendido anello di fidanzamento che Blook ha donato alla cantante. Oggi, però, a svelare qualche dettaglio in più sulla proposta di matrimonio ricevuta, facendo sognare i fans più romantici, è Katy Perry che ha raccontato tutto durante un’intervista con Jimmy Kimmel. “È stato molto dolce, era San Valentino – ha detto – siamo andati a cena e poi pensavo saremmo andati a vedere un po’ d’arte. Invece siamo saliti su un elicottero. Mi ha chiesto di sposarlo in elicottero“, ha svelato la cantante. L’idea originae, però, sarebbe stata un’altra. Un piccolo incoveniente, infatti, ha rovinato il piano di Orlando Bloom che è comunque riuscito nel suo intento.

KATY PERRY E ORLANDO BLOOM: PROPOSTA DI MATRIMONIO IN ELICOTTERO

L’idea originale di Orlando Bloom era stupire la fidanzata. “La cosa divertente è che avevamo dello champagne in elicottero, mentre lui teneva la scatoletta dell’anello in una tasca e aveva scritto quello che voleva dire su un foglietto“, ha spiegato Katy Perry che ha raccontato di come quel foglietto avrebbe dovuto distrarla mentre Orlando tirava fuori l’anello di fidanzamento. “Quindi io stavo leggendo il foglietto, quando ho sentito che la bottiglia di champagne si rompeva e c’erano vetri ovunque. Praticamente lui stava tirando fuori la scatola, ma era troppo grande per la tasca e così la tasca si è rotta. E il suo gomito è finito nello champagne“, ha aggiunto la cantante divertendo il pubblico. Dopo la proposta di matrimonio, l’elicottero si è fermato sul tetto di un palazzo di Los Angeles dove ad attendere i futuri sposi c’erano amici e parenti per festeggiare con loro. “È stato davvero bravo“, ha concluso la Perry che ha anche svelato dettagli sull’inizio della storia d’amore. Dopo aver legato tre anni fa ai Golden Globes dove l’attore le ha rubato il posto al tavolo, i due si sono rivisti ad un party. “Gli ho detto: ‘Hai le cipolle tra i molari anche tu?’. E lui: ‘Sai che mi piaci?‘”, ha raccontato Katy.





