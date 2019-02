Leonardo Tano ha debuttato anche come modello per una linea d’intimo, facendo impazzire il web. Il giovane, ha un cognome che forse non potrà dirvi nulla ma sappiate che suo padre, è molto famoso con un cognome d’arte. Ed infatti lui è figlio di Rocco Siffredi, il celebre attore a luci rosse che ha iniziato da tempo anche l’attività di regista e produttore di pellicole bollentissime. All’età di 54 anni, e nonostante i moltissimi anni di attività, Rocco rimane sempre – nel suo campo – il numero uno e per questo motivo, anche questo anno si è aggiudicato il suo premio agli AVN Awards, noti anche solamente come gli Oscar del porno. L’attore famoso per avere grande talento, ha anche una moglie che ama moltissimo e due figli. Dal matrimonio con Rozsa Tassi, ex modella ungherese (che Siffredi ha sposato nel 1993), sono venuti al mondo Lorenzo di 23 anni, e il secondogenito Leonardo, nato nel 1999. Tra le pagine del settimanale Chi, la rivista si è divertita a stuzzicare il piccolo di casa Tano, riguardo il suo personaggio preferito in TV. Nonostante lui sia felicemente fidanzato, non ha negato una “attrazione” per Francesca Brambilla, la buona sorte di Avanti un altro.

Leonardo Tano: “Fare i film di papà Rocco? Ci ho pensato ma…”

“Mi piace Francesca Brambilla, lavora ad Avanti un Altro”, ha confidato Leonardo Tano intervistato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. “L’ho anche conosciuta prima che mi fidanzassi…”, ha continuato. Per quanto riguarda il potenziale lavoro di attore porno, il figlio di Rocco Siffredi non ha fatto assolutamente mistero di essersi recato sul set spesso e volentieri, per guardare da vicino il lavoro del padre sul set. “Seguire le orme di mio padre? Se me lo avesse chiesto qualche anno fa, le avrei detto di sì. Andavo sul set, vedevo tante belle ragazze e pensavo sarebbe stato divertente. Oggi ho preso la sia strada, studio ingegneria meccanica, che è molto diversa dal mestiere che fa papà. Il pensiero di seguirlo, però, mi ha sfiorato”. Successivamente Leonardo, ha fatto chiarezza anche sul suo orientamento sessuale: “Mio padre ha detto che il futuro è bsx, io penso che sicuramente oggi il sesso è più libero, a volte sui social mi chiedono ‘Sei gay?’, ma non mi ha mai attirato questa esperienza, non ho questa curiosità anche se conosco ragazzi gay e bsx che sono felici ed io sono felice per loro”.

