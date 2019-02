Segreti e Delitti/ Alessandro Preziosi e trash non bastano: ascolti flop e polemiche

Segreti e Delitti? Forse solo i secondi perché dei primi non ce n’era nemmeno l’ombra. Questo è il primo responso sul programma di Gianluigi Nuzzi che ieri sera, in modo eccezionale, è sbarcato nel prime time di Canale 5 per “salvare” e tappare i buchi lasciati dall’addio ad Adrian e cavalcando l’onda della cronaca e dei casi più discussi dell’ultimo periodo. Sui social le polemiche non sono mancate perché, alla luce del fatto che non sono state rivelate verità e segreti non noti al grande pubblico, si è trattato della solita mercificazione del dolore e delle vittime che attendono giustizia e i cui processi hanno scosso l’animo umano. Madri, padri, parenti in attesa di giustizia e in studio tanti ospiti, Alessandro Preziosi compreso, per mettere insieme una sorta di excursus tra i casi di cronaca più in vista di questo periodo ma regalando agli amanti del trash anche qualche spunto per ridere un po’.

FLOP DI ASCOLTI MA BOOM DI POLEMICHE

Il cambio di studio e le passeggiate di Gianluigi Nuzzi, i video che hanno regalato delle ricostruzioni tra fiction e realtà degne dei plastici di Bruno Vespa e poi la presenza stessa di Alessandro Preziosi, un po’ come un pesce fuor d’acqua per via dei temi trattati e del suo ruolo. Rimane il fatto che tutto questo non è bastato e Segreti e Delitti non solo è ancora al centro delle polemiche ma ha segnato anche ascolti flop in una serata un po’ difficile che ha visto Nuzzi allo scontro con la partita di Coppa Italia Lazio-Milan (che ha conquistato 5.407.000 spettatori pari al 20.9% di share) ma anche con Il Collegio (2.316.000 spettatori pari al 10% di share) e Le Iene (1.877.000 spettatori con il 10.5%). Gianluigi Nuzzi e il suo “esperimento” finiscono fuori dal podio fermandosi a 1.726.000 spettatori pari al 9.4% di share. Ci sarà un’altra puntata alla luce di tutto questo? Siamo sicuri di no, almeno non in questo periodo.

