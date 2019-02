Valentina Allegri e Piero Barone si sono lasciati/ Lui assente alla laurea: il gossip

Piero Barone e Valentina Allegri si sono lasciati dopo cinque mesi di amore. La notizia bomba è stata rilasciata tra le pagine del settimanale “Chi”. Il cantante del trio de Il Volo e la figlia dell’allenatore della Juventus, hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione, senza però capirne approfonditamente il perché. Ed infatti, entrambi molto social, non postano scatti insieme ormai da molto tempo. Questo particolare infatti, aveva già fatto insospettire gli estimatori, convinti che la crisi fosse già nell’aria. Soltanto oggi però, è arrivata l’ufficialità della rottura tramite la rivista di gossip. La 23enne e il tenore, sembrano procedere a gonfie vele la loro relazione d’amore, tra dediche al miele e dolcissime parole condivise tramite social, avevano fatto sognare gli estimatori. Cosa sarà andato storto tra di loro? Il loro ipotetico equilibrio, vista la rottura, potrebbe essere considerato solo apparente. Dopo le presentazioni ufficiali in famiglia, i due si sarebbero lasciati, così come riferisce la rivista diretta da Alfonso Signorini.

Valentina Allegri e Piero Barone si sono lasciati

Ma quale sarebbe stato il vero motivo della rottura tra Valentina Allegri e Piero Barone? Il settimanale Chi, ufficializza la rottura ma offre poche indicazioni in merito. Solo un dettaglio su tutti, appare senza ombra di dubbio rilevante: Piero non era presente alla festa di laurea di Valentina. Un’assenza la sua, che ha pesato molto e che ha confermato i rumors sulla fine della loro relazione d’amore. Per una coppia che in casa Allegri giunge al capolinea, un’altra procede perfettamente verso un futuro roseo insieme. Ed infatti, Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, dopo quasi un anno di amore travolgente, presto potrebbero convolare a nozze. L’indiscrezione, arriva sempre tra le pagine di Chi. I due dovrebbero sposarsi al termine del campionato di calcio e per l’esattezza, dopo giugno del 2019. Ambra e Max sono estremamente affiatati e, proprio alcune settimane fa, hanno dovuto smentire una presunta gravidanza.

