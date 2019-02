Vendetta: una storia d’amore/ Video, su Rete 4 il film (oggi, 27 febbraio 2019)

Vendetta: una storia d’amore, in onda il 27 febbraio alle 21:30 su Rete 4, è un thriller d’azione basato sul romano “Rape: a love story” di Joyce Carol Oates. La trascrizione cinematografica risale al 2017 ed è diretta da Johnny Martin che guida un cast composto da Nicolas Cage, nei panni del protagonista John Droomor, Anna Hutchison e Don Johnson. Nel corso della pre-produzione, si era deciso di assegnare a Cage il ruolo di regista ma questi, a causa di altri impegni, ha preferito demandare l’incarico all’amico Johnny Martin. A occuparsi della colonna sonora viene incaricato un genio della tensione e della suspense, Fredrerik Wiedmann, compositore tedesco autore, tra le altre, delle musiche di Tremors 5 e Hostel III.

Vendetta: una storia d’amore, la trama del film

Andiamo a vedere la trama del film Vendetta: una storia d’amore. Il detective John Droomor, ex eroe della Guerra del Golfo, si trova in un bar nel tentativo di di distogliere la mente dalle preoccupazioni. Ed è qui che conosce Teena, una giovane mamma che si trova nello stesso posto insieme a sua figlia Bethie. Qualche giorno dopo quel fortuito incontro e nel corso delle celebrazioni del 4 luglio, la bellissima Teena e sua figlia Bethie decidono di rientrare a casa percorrendo una scorciatoia. Le due si addentrano lungo una strada desolata tra i boschi ed è qui che s’imbattono in una gang di malviventi che perpetra, nei confronti della madre, un brutale stupro di gruppo davanti agli occhi impotenti della piccola Bethie. Questa, nel tentativo di salvarla, corre sulla strada principale e riesce ad attirare l’attenzione di un’auto che si ferma per prestarle soccorso. Si tratta di Droomor che accorre immediatamente sulla scena del misfatto dove trova il corpo agonizzante della donna che qualche giorno prima aveva conosciuto nel bar. Dopo essere uscita dal coma e aver ripreso le normali attività quotidiane, Teena individuerà i colpevoli dello stupro e darà avvio al processo. Tuttavia, a difendere gli aguzzini, sarà l’avvocato Jay Kirkpatrick (Don Johnson) che mettendo in discussione lo stile di vita della vittima, riesce a dipingere un quadro completamente differente rispetto al reale svolgimento dei fatti, ottenendo l’assoluzione dei criminali. È a questo punto che John, stanco di un sistema corrotto e fallimentare, veste i panni del giustiziere vendicativo per assicurare alla legge i colpevoli e assicurare l’incolumità delle giovani donne.

