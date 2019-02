Wilma Goich/ “Edoardo Vianello è stato il mio primo amore, ma non canto più con lui”

Wilma Goich è stata ospite del programma Vieni da Me, su Rai Uno. La nota cantante italiana, autore di numerosi successi dagli anni ’60 fino agli anni ’80, ha avuto una storia d’amore ben conosciuta con Edoardo Vianello, altro cantante sulla cresta dell’onda nel periodo di cui sopra: «Ci siamo conosciuti in Svizzera – racconta a Caterina Balivo – lui mi ha fatto il filo, ma aveva mille donne e la casa discografica mi sconsigliò di mettermi con lui». I due si persero un po’ di vista poi al Cantagiro del 1966 il loro amore venne di fatto ufficializzato: «In quell’occasione si presentò con un barboncino nano e mi disse: “Questo è per te, il cane significa fedeltà e da questo momento tu non andrai più in giro da sola”». Una relazione che però non piaceva alla madre di Wilma, proprio per via della fama da “farfallone” dello stesso Vianello: «Mia mamma non era d’accordo con questa relazione e dissi ad Edoardo di non avvicinarsi al Cantagiro del ’66. Peccato però che lui, la sera stessa, si avvicinò e mi stampò un bel bacio sulla bocca davanti a mia mamma».

WILMA GOICH SI RACCONTA

Ma le nozze fra i due non andarono come Wilma aveva previsto e sognato: «Non è stato fedele come un barboncino – dice la cantante – dei cani non ha proprio nulla. Lui era molto ambito, ma io ero innamorata e l’ho perdonato un po’ all’inizio». A lungo andare, però, il rapporto si deteriorò e alla fine i due si lasciarono: «Ho sofferto moltissimo quando mi ha lasciata – racconta la Goich – è stato il mio primo amore, pensavo che il matrimonio fosse eterno, non immaginavo potessero accadere queste cose». In una recente intervista Edoardo Vianello aveva parlato dei Vianella (il duo creato appunto con la Goich), sostenendo che la stessa non si impegnasse abbastanza durante le prove. Accuse che Wilma ha rimandato al mittente: «Non è vero che non provavo, passavamo le ore a suonare. Si è vero che sono un po’ pigra ma mi sono sempre impegnata, e 15 giorni dopo la nascita di nostra figlia ero già al lavoro». Ma se oggi Vianello le chiedesse di tornare a cantare assieme? «No, non mi interessa, con il passare degli anni ho perso la voglia e l’entusiasmo. Non sono arrabbiata con lui ma non mi interessa più».

