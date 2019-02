Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 28 febbraio 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 28 FEBBRAIO 2019

L‘oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, giovedì 28 febbraio 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele dove tiene la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere da vicino quanto raccontato segno per segno. Il Capricorno è motivato e forte e ha le spalle larghe. Il fine settimana aiuterà anche l’amore che torna protagonista. Sono indecisi quelli che hanno vissuto una crisi nel recente passato. Gli uomini non devono trasferire le crisi personali e di lavoro in amore. Ora si devono proteggere di più le persone della famiglia. L’Acquario ha emotività ma il secondo governatore è Saturno, un pianeta che simboleggia rigidità e determinazione. Adesso si può desiderare da marzo di chiudere situazioni che non interessano. Qualcuno ha perso un riferimento familiare o affettivo. Vedremo se si riuscirà ad essere pronti a vivere l’amore con grande personalità.

ARIETE OSTACOLI DA AFFRONTARE, SEGNI FLOP

Ora è il momento di soffermarci sui segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 28 febbraio 2019. Nell’antichità l’Ariete era usato per buttare giù le porte così ora il segno deve vedere cosa si deve affrontare e buttare giù ma cercare però di non trovare ostacoli. In amore è inutile prendersela con chi non è dalla parte del segno. In questo momento si deve cercare complicità e non rivalità. La Bilancia ha un momento importante al centro di questa settimana. Soprattutto dal punto di vista professionale potrebbero arrivare delle grandi crescite. Il Sagittario sta vivendo un momento confusionario, non facilissimo da gestire. Marzo sarà un mese importante e pieno di cose belle, ma attenzione a credere che sarà facile ottenere i risultati che si spera di raggiungere. I Pesci devono evitare vittimismi e tirare fuori il loro orgoglio per evitare di trovarsi di fronte a delle recriminazioni. Ora è il momento di prendersi un riscatto e cercare di dare una sterzata a un momento in cui quasi niente va come si vorrebbe.

GEMELLI IN CRESCITA, SEGNI AL TOP

Voltiamo diametralmente pagina e analizziamo i segni top dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il segno dei Gemelli deve remare contro corrente e domenica sarà il giorno migliore se si vuole capire cosa sta accadendo. L’amore può tornare e se a livello pratico e/o lavorativo ci sono sempre problemi, anche di natura legale, si ha bisogno di un appoggio. Il Leone sta vivendo un momento interessante, con ottima forza e pronto a raggiungere degli obiettivi dal punto di vista dell’amore. Spesso si è decisi e questo è uno dei punti di forza. La Vergine sta vivendo una crescita interessante che può portare a raggiungere dei risultati importanti. Nell’ultimo periodo ci sono stati dei disagi non facilissimi da superare e mettersi alle spalle, ma finalmente è tornato il sereno e ora ci si può godere un po’ di tranquillità. Attenzione ai progetti per il futuro, si possono mettere in piedi situazioni interessanti già da questo periodo.



