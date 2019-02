Elisabetta Gregoraci fuori da Made in Sud 2019? / “Biagio Izzo affiancherà Stefano De Martino e Fatima Trotta”

Elisabetta Gregoraci non ci sarà nella nuova edizione di Made in Sud, mentre Stefano De Martino e Biagio Izzo saranno le new entry accanto alla confermata Fatima Trotta. È quanto svela in anteprima il portale Dagospia in merito alla nuova edizione del divertentissimo show di RaiDue. Indiscrezioni che sembrano essere certe ma che non trovano ancora, al momento, conferme ufficiali. Solo Stefano De Martino, in un’intervista rilasciata di recente a Storie Italiane, ha confermato la sua presenza alla conduzione del programma: “Non lo diciamo, non utilizziamo questo termine ‘conduttore’, pare che ci sia la possibilità di condurre un programma qui in Rai. È una cosa che da un lato mi fa molto piacere ma dall’altro lato la Rai un po’ ti spaventa, perché non è che qui entri in scena e poi puoi dire tutto quello che vuoi… Comunque, se tutto va bene, potrebbe essere che io faccia un programma in Rai”.

MADE IN SUD 2019 IN ONDA DAL 25 FEBBRAIO

Ricordiamo che in ogni puntata, trasmessa dal centro produzione Rai di Napoli una serie di comici si alternano sul palco proponendo sketch che raccontano la vita degli italiani, in particolare quella degli abitanti del Sud Italia. Riguardo invece la data di inizio il programma andrà in onda da venerdì 25 febbraio 2019 alle 21.10 su Rai2. Si attende la lista ufficiale dei comici che parteciperanno all’edizione 2019 di Made in Sud, probabile le conferme degli Arteteca, Paolo Caiazzo, I Ditelo Voi, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal, Mino Abbacuccio, Nello Iorio, Sex and the sud, Antonio D’Ausilio, Mariano Bruno, Peppe Laurato e Rosaria Miele. Ritorna quindi ufficialmente, dopo oltre diciotto mesi di stop, l’ultima puntata condotta da Gigi D’Alessio andò in nda il 13 luglio 2017, un programma molto amato dal pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA