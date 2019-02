La Compagnia del Cigno/ Anticipazioni 4 febbraio: un’amara scoperta per Matteo (finale di stagione)

Troppa carne al fuoco e tutto che lascia presagire ad una seconda stagione ma fino all’annuncio ufficiale i fan e il pubblico di Rai1 oggi sono in attesa del finale di stagione de La Compagnia del Cigno. La serie corale firmata da Ivan Cotroneo ha messo insieme tutti i temi possibili tra ragazzi con problemi di salute, altri in arrivo dai territori terremotati, altri ancora alle prese con malattie, aborto e divorzi, e questo non ha fatto altro che creare intrecci e colpi di scena che di settimana in settimana hanno permesso alla squadra di portare a casa ottimi ascolti sempre ben superiori al 20% anche quando contro c’erano dei veri e propri colossi (come Adriano Celentano in queste settimane). L’appuntamento con il finale de La Compagnia del Cigno è previsto per questa sera, alle 21.30 circa, su Rai1 con un doppio episodio tra concerti di fine anno e un’amara scoperta per Matteo. Cos’altro succederà?

LE ANTICIPAZIONI SUGLI ULTIMI DUE EPISODI

I sette giovani protagonisti de La Compagnia del Cigno sono chiamati a chiudere i battenti questa sera in vista del gran finale di questa prima stagione della serie, ma cosa saranno chiamati a fare? La prima cosa è sicuramente il concerto di fine anno che si avvicina spingendo tutti ad affrontare una volta per tutte i problemi che hanno affrontato in questi mesi. Sara (Hildegard De Stefano) è pronta a fare di tutto per non perdere la sua borsa di studio mentre Robbo (Ario Nikolaus Sgroi), a sorpresa, è stato scelto come solista, ma riuscirà a trattenere e gestire questa tensione a poche ore dal grande evento? Anche Domenico (Emanuele Misuraca) è chiamato ad affrontare le sue paure ma non per la musica ma quelle di suo padre che cerca di boicottare la sua storia d’amore con Barbara (Fotìni Peluso). La loro differenza social sarà davvero motivo di rottura o di allontanamento per i due protagonisti?

IL RAPPORTO TRA MATTEO E LUCA

La crescita più importante e il rapporto più sconvolgente de La Compagnia del Cigno rimane comunque quello di Luca Marioni (Alessia Boni) e quello che in questi mesi ha costruito con Matteo (Leonardo Mazzarotto). Dopo l’ultimo scontro, i due sembrano davvero essere andati oltre e adesso toccherà al giovane fare i conti con i ricordi del suo passato e l’aggressione ai danni di suo padre, ci penserà davvero Luca ad aiutarlo a conciliarsi con suo padre nel gran finale di questa sera? Intanto per il maestro arriverà una buona notizia visto che, dopo le ultime discussioni, Irene (Anna Valle) torna ad insegnare nel Conservatorio. Infine, Sofia (Chiara Pia Aurora) decide di confessare al ragazzo i suoi sentimenti e ciò che prova per lui, quale sarà il responso di tutto questo? Come sempre sarà possibile seguire la nuova puntata de La Compagnia del Cigno su Rai1 in prima serata o in streaming grazie alla sezione dedicata del sito Rai1 raggiungibile cliccando qui.



