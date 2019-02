Arisa/ Video, “Mi sento bene”: una canzone che riflette sul senso dell’esistenza (Sanremo 2019)

Per Rosalba Pippa, in arte Arisa, una vittoria a Sanremo nel 2009 nella categoria Giovani con Sincerità e una vittoria nel 2014 nella categoria Big con Controvento che la fanno una veterana del Festival di Sanremo, tenendo poi conto che nel 2015 è stata anche valletta di Carlo Conti. Personaggio irriverente e malizioso, si è conquistata la fama grazie anche alle sue performance vocali inconfondibili. Il nome d’arte Arisa deriva dalle iniziali di tutti i componenti della sua famiglia: ill padre Antonio, se stessa, le due sorelle Isabella e Sabrina e la madre Assunta. A quattro anni partecipa a un concorso canoro, le sue ispirazioni sono Céline Dion e Mariah Carey. Non solo cantante ma anche personaggio televisivo grazie alle sue partecipazioni come giudice di X Factor e debutta anche nel cinema nel film Tutta colpa della musica. Il musicista Giuseppe Anastasi che ha scritto quasi tutte le sue canzoni, è stato a lungo suo compagno nella vita privata.

ARISA E GLI UOMINI DELLA SUA VITA

Dopo la storia finita con Giuseppe Anastasi, autore dei suoi maggiori successi nel 2012, Arisa è stata impegnata con il suo manager, Lorenzo Zambelli: “Se sono felice? Abbastanza, e questo a me basta. Non sono una da picchi. A differenza di quello che si può dire di me, mi piace la vita regolare. Mi piace la disciplina, infatti dovevo fare il militare”. Purtroppo anche questa storia è finita lo scorso anno e la felicità ahimè è diventata un ricordo. La cantante ha molto sofferto la separazione: “Io l’ho vissuto un amore eccezionale”, ha dichiarato, tra qualche lacrima. “È stato amaro e dolce, difficile ma assolutamente un quadro disegnato da Dio”. Dopo una storia così, ha detto, non è tempo di rituffarsi in un nuovo amore. E allora cosa si fa? Ha preso due cani e dice di sentirsi felice, Titti Verdura perché all’inizio mangiava solo carote e Nino Meringa perché da piccolo sembrava un batuffolo di meringa.

“MI SENTO BENE”, IL TITOLO DELLA CANZONE DI ARISA A SANREMO 2019

Il brano Mi sento bene che presenta al Festival di Sanremo 2019 è stato scritto da lei insieme a Matteo Buzzanca, Lorenzo Vizzini e Alessandra Flora. Arisa, con un posto sui social ha spiegato nei gironi precedenti a Sanremo il significato del brano: “Mi sento bene riflette sul senso dell’esistenza per poi esplodere in un susseguirsi di immagini che descrivono la vita di ognuno di noi. La cosa più importante è vivere al meglio il tempo che abbiamo. Non rimandare a domani quello che puoi amare oggi”. Cioè come dire prendi al volo quello che la vita ti mette davanti. Arisa eseguirà un duetto di eccezione nella serata delle coppie, addirittura con l’ex cantante degli SpandauBallet Tony Hadley e con il gruppo di ballerini di danza contemporanea i Kataklò. Si tratta di una canzone che segna una svolta nel suo repertorio in quanto musica e testo si prestano a doppia lettura.





