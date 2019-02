Boomdabash/ Video, “Per un milione”: il reggae salentino sbarca all’Ariston (Sanremo 2019)

Originari della provincia salentina, tra Brindisi e Lecce, i Boomdabash, a Sanremo 2019 con “Per un milione”, sono un gruppo che ricalca formule già usate da tempo in Italia: reggae, soul, rum and base e hip hop. Hanno però una lunga storia alle spalle che giustifica questa loro formula. Si formano infatti nel 2002 come sound system per diventare però una band vera e propria solo nel 2008 pubblicando il loro primo disco, Uno. La loro fama varcapfresto i confini nazionali grazie alla loro formula musicale internazionale, nel 2012 infatti si esibiscono a New York, Miami e Los Angeles. In Italia però spopolano in tempi recenti quando incidono un brano in coppia con Loredana Bertè che diventa il tormentone dell’estate, Non ti dico no. Nel gruppo suonano Boggie Bash (Angelo Rogoli); Payà (Paolo Pagano); Blazon (Angelo Cistemino) e Mr. Ketra (Fabio Clemente).

I BOOMDABASH CON LA MAGLIETTA BENEDETTA DAL PAPA

Nonostante l’appartenenza a una scena musicale non certo sanremese, si dicono felici di partecipare al festival, anzi dicono che è una rivincita dopo tanti anni di sacrifici. Evidentemente il loro obbiettivo era questo. Precedenti musicali in questo senso sono stati i Pitura Freska nel 1997 e gli Almamegretta nel 2013. Lo scorso anno però è successo un fatto straordinario che dà più lustro alla loro partecipazione, quando l’Unesco ha inserito il reggae tra i patrimoni dell’umanità: “La coincidenza ci inorgoglisce ma soprattutto ci inorgoglisce di portare all’Ariston il reggae salentino. Questa partecipazione per noi e per i nostri fan ha anche una connotazione identitaria. Chi ci segue è più galvanizzato di noi. Si sente rappresentato“. In ogni caso l’emozione è tanta, un palco che fa tremare le gambe dicono, poter suonare con una orchestra poi è fantastico. Il cantante Boggie Bash si sta preparando con un portafortuna che indosserà sul palco: “Per stemperare le paure ognuno di noi ha i suoi portafortuna e i suoi riti: io sono credente e ho la mia medaglietta di San Michele, benedetta da Papa Francesco”.

PER UN MILIONE, IL TIOLO DELLA CANZONE DEI BOOMDABASH A SANREMO 2019

“Per un milione“, il brano che presenteranno al Festival di Sanremo 2019, sarà un vero reggae in levare che canta l’attesa della persona amata: “Ti aspetterò/Perché sei tu che porti il sole/E non c’è niente al mondo/Di migliore di te/Nemmeno vincere un milione”. Si tratterà sicuramente di uno dei momenti più esplosivi del festival. A Sanremo ritroveranno la loro amica Loredana Berté seppure questa volta in veste di rivale: “Ci fa un immenso piacere che Loredana torni all’Ariston. Si merita il meglio. E nella musica trova la sua grande forza. Nel caso di Loredana non è un luogo comune dire che la musica è salvifica“, ha detto Boggie Bash a AdnKronos . La loro forza? La terra d’origine: “La nostra è una terra che ha una grande tradizione, tra pizzica e taranta. E credo che, a differenza di altri contesti, in Salento la musica abbia un ruolo così importante proprio perché nasce con un carattere curativo. Una connotazione che in fondo non ha mai perso“.





