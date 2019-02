Carolina Crescentini, fidanzata di Francesco Motta/ Chi è? “Fiera di essere al tuo fianco”

L’amore fra Francesco Motta e Carolina Crescentini è più forte che mai, soprattutto in prossimità al Festival di Sanremo 2019, dove l’artista si esibirà da oggi al fianco di Nada. “Fiera di essere al tuo fianco”, sottolinea infatti la fidanzata sui social, condividendo con i fan uno scatto che li vede sul green carpet della kermesse. “Altro che i Ferragnez”, ironizza un fan fra i commenti, sicuro che la coppia colpisca di più dei noti Fedez e Chiara Ferragni. Carolina del resto racconta spesso l’amore con Motta, un filmato virtuale che si compone grazie alle tante foto pubblicate su Instagram. Le vacanze natalizie trascorse al caldo in Messico, dove i due hanno fatto i turisti a tutto tondo, indossando sombrero, bevendo il famoso Mezcal, l’acquavite con all’interno una larva di coleottero. E la siesta sull’amaca ed il Capodanno con i festoni e la Befana obbligatoriamente in maschera, con cui i due si sono trasformati in lottatori messicani per una sola notte. Clicca qui per guardare la foto di Motta e Carolina Crescentini. Più riservato invece lui sui social riguardo alla loro relazione, anche se spesso si possono individuare degli scatti che riguardano la coppia. Motta, innamoratissimo e forse presto padre: un gossip nato fin dalla mostra cinematografica di Venezia 75, quando la sua dolce metà ha rivelato di non mettere alcun freno al destino. “Non sono una che fa programmi”, ha sottolineato infatti al settimanale Nuovo, regalando una manciata di speranze a tutti gli ammiratori che vorrebbero presto vederli impegnati con un… mottino.

Carolina Crescentini, Sanremo 2019: l’amore con Francesco Motta cresce giorno dopo giorno

Due anni di relazione ed un sentimento che cresce ogni giorno di più: Francesco Motta e Carolina Crescentini sono uniti e innamoratissimi. Il merito è tutto di quell’arte che ha permesso il loro primo incontro, musica e cinema che si sono intrecciate per dare vita ad una relazione incrollabile. Attrice lei, co-protagonista di Edoardo Pesce in Non ho niente da perdere, trasmesso pochi giorni fa su Rai 1. Cantante e artista profondo lui, che ha fatto della musica il suo centro, ma senza riservargli un posto inclusivo a cui nessuno può accedere. Carolina ci è riuscita, forte di quella passione per scrittura e musica che nasce ben prima del suo fatale incontro con Motta. E chissà, presto potrebbe decidere di raccogliere gli spezzoni di tutti i suoi racconti e formare un unico libro. Molti punti interrogativi per ora ed un’unica certezza: sarà al Festival di Sanremo 2019 per sostenere Motta ed il brano Dov’è l’Italia con cui cercherà di ottenere la vittoria finale.

Come due wrestler

Visualizza questo post su Instagram Lucha siempre #luchalibre #mairisocositanto #arenamexico #mexicocity #otraotraotra Un post condiviso da Carolina Crescentini (@carolcrasher) in data: Gen 4, 2019 at 9:33 PST





