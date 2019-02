Emanuel Lo, compagno di Giorgia/ Chi è? “Mi ha costretta a non abbattermi” (Sanremo 2019)

Emanuel Lo è il compagno di Giorgia nonchè madre di suo figlio Samuel. Oltre ad essere famoso per la storia d’amore con la cantante italiana, Emanuel Lo è anche un popolare ballerino e coreografo di hip-hop che ha anche ricoperto il ruolo di professore nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove quest’anno è tornato in qualità di ospite. Nel corso della sua carriera, ha lavorato molto all’estero ballando per artisti del calibro di Kylie Minogue, Geri Halliwell, Robbie Williams, Ricky Martin. L’incontro con Giorgia avviene nel 2004, durante tour della cantante Ladra di Vento. Da allora, i due fanno coppia fissa. Dopo un lungo corteggiamento, Emanuel Lo riesce a conquistare il cuore della cantante con cui diventa genitore del piccolo Samuel nato ne 2010. L’amore tra Emanuel Lo e Giorgia è diventato sempre più forte e, grazie alla presenza del coreografo nella sua vita, la cantante riesce a superare anche la morte di Alex Baroni.

EMANUE LO, COMPAGNO DI GIORGIA: “DUE ABORTI PRIMA DI SAMUEL”

La nascita del piccolo Samuel ha fortificato il rapporto tra Emanuel Lo e Giorgia. Prima della nascita di Samuel, però, la coppia ha dovuto affrontare un periodo difficile a causa di due aborti. A parlarne è stata la stessa cantante in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair. “Anche in quell’occasione Emanuel non si è lasciato abbattere. Mi ha costretta a venire a patti con la mia angoscia, con la paura delirante che tutto possa andare a rotoli da un istante all’altro”. Sia Emanuel che il piccolo Samuel sono stati i protagonisti del videoclip della canzone di Giorgia “SCelgo ancora te” che rappresenta una vera e propria dichiarazione d’amore che la cantante fa ai suoi uomini. Un amore importante, dunque, che per il momento non sarà coronato dal matrimonio.

EMANUEL LO E GIORGIA: “IL MATRIMONIO PUO’ ATTENDERE”

Stanno insieme da anni, sono innamorati e felici, hanno coronato il sogno di diventare genitori con la nascita di Samuel, ma Emanuel Lo e Giorgia non hanno alcuna intenzione di sposarsi. “Amo molto Emanuel, anche se per ora non lo sposo. Muoviamo i nostri passi in questo nuovo assetto, lottando per qualche scampolo di intimità. Niente è come prima, ma può essere meglio. Ha otto anni meno di me, ma era pronto a diventare genitore prima che lo fossi io. Con Samuel è molto dolce, ai limiti dell’ansioso e dell’iperprotettivo: a volte sono quasi gelosa del rapporto tra loro”, ha confidato a cantante a Vanity Fair. La coppia cambierà idea? Dopo avera corteggiata per conquistarla, Emanuel Lo riuscirà a portare la cantante all’altare?



