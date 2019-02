Ex-Otago/ Video, “Solo una canzone”: una ballad che racconta l’amore adulto (Sanremo 2019)

Che spazio c’è a Sanremo per i gruppi provenienti dalla cosiddetta scena indie, cioè indipendente, fuori dal mainstream delle trasmissioni televisive? L’esperienza ci insegna che di spazio non ce ne è, anche quelli più famosi come gli Afterhours si sono sempre classificati nelle posizioni più basse della classifica, espulsi appena possibile. Non è il loro pubblico, per quanto quest’anno vedremo addirittura i punk Zen Circus e appunto i genovesi Ex-Otago. Formatisi nel 2002, 5 dischi in 16 anni, l’attuale formazione comprende Maurizio Carucci (voce, tastiera), Simone Bertuccini (chitarra e basso), Olmo Martellacci (tastiere, sintetizzatore, basso, sassofono e flauto traverso), Francesco Bacci (chitarra elettrica, charango, basso e armonium) e Rachid Bouchabla (batteria e percussioni). A Sanremo 2019 con il brano Solo una canzone loro si presentano così: “Siamo sempre stati così: storti, indecifrabili, bizzarri, naive e fo**utamente innamorati della nostro modo di stare dentro la musica, del nostro modo di vedere le cose. Tutto questo per dire che a febbraio a Sanremo, non faremo niente di più di ciò che abbiamo sempre fatto. Oltretutto abbiamo la fortuna di capitare in un edizione importante, quasi rivoluzionaria per la musica italiana”.

EX-OTAGO, CHI SONO? GLI ANNI ’80 E ’90…

Amanti di gruppi anni ’80 come gli Smiths, da cui hanno derivato il loro amore per il pop degli anni 80, gli Ex-Otago in una recente intervista hanno detto di aver riscoperto adesso gli anni ’90: “A un certo punto ci siamo resi conto che non abbiamo mai esaltato troppo gli anni ’90, ci sembrava un po’ trash; adesso, invece, abbiamo realizzato che ci piacciono tanto e ci fanno vibrare un sacco. Forse abbiamo trovato il coraggio di spingere verso quel tipo sonorità. Quindi mi sentirei proprio di dire che il nostro background è quella musica dance che ha fatto sognare tanta gente”.

SOLO UNA CANZONE, IL BRANO DEGLI EX-OTAGO A SANREMO 2019

“Corochinato“, il nuovo disco degli Ex-Otago disponibile dall’8 febbraio, prende il nome da un liquore tipico genovese seppure poco conosciuto: vino bianco di Coronata, spezie come la china che si usava servire per pochi soldi nei bacetti popolari. Era considerato l’aperitivo del dopolavoro, della gente comune. Per questo lo hanno scelto come titolo: “Parla del nostro fare musica semplice, per tutti, parla della gente come noi che viene dalla periferia e che in ogni cosa che fa ci mette dentro sempre un po’ di Genova, inevitabilmente”. Gli Ex-Otago sono profondamente legati infatti ala loro città, la martoriata Genova. Dal disco è estratto ill brano che presentano a Sanremo, Solo una canzone: “Solo una canzone è una dichiarazione d’amore, una ballad che racconta una fase dell’amore meno inflazionata, quella dell’amore “adulto”. Come è più facile e immediato raccontare la passione iniziale oppure la rabbia che si porta dietro la fine di una storia, ci vuole una vita per comprendere la bellezza di un legame sereno e trasparente, che non si sgretola alla prima difficoltà e che deve essere nutrito giorno dopo giorno”.





