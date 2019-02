Francesco Renga/ Video, “Aspetto che torni”: il ricordo della madre (Sanremo 2019)

Per Francesco Renga, a Sanremo 2019 con “Aspetto che torni“, dai tempi dei Timoria, uno dei primi gruppi rock indipendenti italiani, che aprirono e inventarono una nuova scena musicale originale in Italia, sono passati sette album solisti. E’ la carriera di Renga, che sul palco di Sanremo c’è già stato sette volte, la prima volta proprio con i Timoria nel 1991 quando vinsero il premio della critica con L’uomo che ride. Il premio della critica lo vincerà una seconda volta ma questa volta da solista nel 2001 con Raccontami. Ormai diventato un big, nel 2005 vince il festival con Angelo. Torna, quest’anno, dopo cinque anni anche se nel 2012 era stato ospite e nel 2018 aveva partecipato in trio con Nek e Max Pezzali. Nella serata dei duetti quest’anno Renga si esibirà insieme a Bungaro ed Eleonora Abbagnato. Tra i cantanti italiani più amati, grazie alla simpatia e alla semplicità, è anche uno dei più dotati vocalmente. E’ per questi motivi che è tra i più attivi partecipanti a operazioni benefiche e ospitate varie, citiamo solo il brano inciso a scopo beneficio per i terremotati dell’Aquila, ma anche i duetti con Patti Smith e i Tazenda. Per undici anni è stato sposato con Ambra Angiolini: “Si deve sempre credere che una storia durerà per tutta la vita: l’amore non finisce mai. Io credo nei sentimenti, ho scritto un disco intero su questo. Quando vivi una grande relazione l’affetto semplicemente cambia, si trasforma, diventa altro”. La coppia ha avuto due figli.

FRANCESCO RENGA E LA BUFERA CONTRO FABRIZIO MORO

Lo scorso anno Francesco Renga è stato uno dei giudici di The Voice of Italy, trasmissione durante la quale è esploso un vero proprio caso. Nel corso della terza puntata dedicata alle Blind audition, un concorrente si è presentato con il brano di Fabrizio Moro, Portami via. Renga non si è espresso in modo proprio gentile nei confronti della canzone e del suo autore scatenando la reazione dei fan del cantautore romano, con una pioggia di critiche e anche insulti nei confronti di Renga: “Fabrizio ha un po’ troppa voglia di ‘famolo strano’, di ‘famo il Battiato’. Certe parole messe lì le trovo un po’ tirate per i capelli”, ha detto. Poi davanti alla perplessità degli altri giudici, ha fatto parzialmente marcia indietro: “Chapeau, Moro è un amico, è bravissimo. Non ho insultato nessuno”.

ASPETTO CHE TORNI, IL TITOLO DELLA CANZONE DI FRANCESCO RENGA A SANREMO 2019

Aspettando che torni, la canzone che Francesco Renga presenta al Festival di Sanremo 2019, è stata scritta da Bungaro, il che è già una garanzia di qualità, conoscendo le doti del compositore. A sceglierla per lui è stato Claudio Baglioni, una ballata intensa che dice: “Cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre, mi manca da trent’anni e vorrei dirle tante cose“. Il brano è un ricordo della madre e del padre, che “adesso è stanco, che la ama più di prima ed è l’unica cosa che sa ricordare”. “Claudio lo hai detto e lo hai fatto. Grazie. Sono felice di accettare questo invito. Sono molto contento di tornare su quel palcoscenico. Sanremo è un’emozione e unica. Io ho una bellissima canzone che non vedo l’ora di farvi ascoltare“, ha detto Renga sui social dopo l’annuncio della sua partecipazione alla kermesse musicale.





