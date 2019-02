LISA LELLI, CHI E’ LA MOGLIE DI DANIELE SILVESTRI/ “Sono innamoratissimo”

Ci sarà anche Daniele Silvestri tra i 24 big in gara a Sanremo 2019. Il cantautore romano affronterà questa importantissima esperienza con la complicità della moglie Lisa Lelli con cui è sentimentalmente legato da diversi anni. Il cantautore dopo una lunghissima storia d’amore durata 11 anni con Simona Cavallari, da cui peraltro ha avuto due splendidi figli, ha ritrovato la felicità tra le braccia della bella Lisa. Una donna che gli ha fatto perdere la testa come ha raccontato il cantautore diverso tempo fa in un’intervista. Lisa Lelli è arrivata nella vita di Silvestri subito dopo la fine della storia d’amore con la Cavallari, ma il cantautore ha deciso di tenere per diverso tempo nascosta la cosa per tenere al sicuro dal gossip i due figli Pablo e Santiago.

Chi è Lisa Lelli

Su Lisa Lelli conosciamo davvero poco. Possiamo dirvi che Lisa è un’interprete, ma anche un’attrice. Ha recitato in 13dici a tavola e Donna Detective. Nel 2012 si è sposata con Daniele Silvestri con una cerimonia privata ed intima alla presenza di pochissimi amici. Tra questi, a festeggiare l’amore di Daniele e Lisa c’erano: Valerio Mastandrea, Niccolò Fabi, Max Gazzè e Rocco Papaleo. Un passo importantissimo per il cantautore romano che si è sposato per la prima volta. La coppia dopo il si ha festeggiato in un bellissimo agriturismo ad Anguillara, sul Lago di Bracciano. Con Lisa, Daniele Silvestri è diventato papà per la terza volta. Un evento che il cantante, da sempre schivo e riservato sulla sua vita privata, ha voluto condividere su Facebook con un lunghissimo post: “Di solito evito accuratamente di aprire finestre sulla mia vita privata, per pudore o per protezione. Di solito. Ma stavolta questa immagine voglio condividerla, anche perché spiega meglio di mille parole il momento che sto vivendo. Baci (da tutti e tre)”. Questo il lungo messaggio accompagnato da una tenerissima foto in cui Daniele bacia il pancione della sua amata Lisa.

