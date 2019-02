Amanda Sandrelli a Vieni da me/ “Io e Blas Roca-Rey ci siamo sposati da soli e ci siamo amati molto. Poi…”

Amanda Sandrelli si racconta davanti ai cassetti della cassettiera di Vieni da me. Dopo aver dato ampio spazio al Festival di Sanremo 2019, Caterina Balivo ascolta i ricordi della figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli che, oltre a raccontare la sua carriera da attrice teatrale, svela i dettagli più intimi della sua vita privata. Amanda Sandrelli ha vissuto un grande amore accanto a Blas Roca-Rey che ha sposato con una cerimonia particolare, lontano dall’Italia. Un grande amore coronato dalla nascita di due figli che oggi, tengono ancora uniti i due attori nonostante l’amore sia finito dopo anni. “Ci siamo sposati in Perù, da soli. E’ stato un grandissimo amore che, però, è finito. Io sono molto romantica e non prevedevo che sarebbe finita. Però credo che lo si debba mettere in conto” – spiega l’attrice. “Perché è finita?“, chiede la Balivo. “Bisognerebbe chiederlo a lui piuttosto che a me. C’era sì un po’ di crisi come tutte le coppie, ma io avrei combattuto per superare la crisi. Credo che, semplicemente, non mi amasse più”, ha spiegato la Sandrelli.

AMANDA SANDRELLI: “FREQUENTO IL MIO PRIMO FIDANZATO”

Dopo qualche anno, l’amore che Amanda Sandrelli provava ancora per Blas Roca-Rey si è trasformato in affetto nei confronti dell’uomo che le ha regalato due spendidi figli. Oggi, nella vita dell’attrice c’è un altro uomo. “Non è un toyboy, ha qualche anno più di me, ma io lo chiamo ragazzone perchè è alto e grosso”, confessa l’attrice. “Dove l’hai conosciuto?”, chiede Caterina Balivo. “L’ho conosciuto a Milano quando io avevo 14 anni e lui 17″ – rivela la Sandrelli – “ti sei rimessa con il tuo primo fidanzatino?”, chiede con aria sognante la conduttrice di Vieni da me. “E’ stato totalmente casuale l’incontro. Non ci siamo detti nulla, non ci siamo chiesti nulla, non abbiamo fatto nessun tipo di programma“, aggiunge la Sandrelli. “Vi siete baciati e basta”, conclude la conduttrice. “Sì”, conferma la figlia di Stefania Sandrelli che, poi, ribadisce che, dopo un matrimonio finito e due figli, ha solo voglia di divertirsi.

