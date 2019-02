Sanremo 2019, scaletta seconda serata/ Festival: ospiti, cantanti di oggi in gara

Il Festival di Sanremo 2019 non si ferma e, dopo la prima serata dedicata all’ascolto di tutte le canzoni in gara, torna in onda oggi, mercoledì 6 febbraio, con la seconda serata nel corso della quale ci sarà spazio e tempo per conoscere meglio i cantanti in gara. Anche questa sera, sul palco del Teatro Ariston, torneranno Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Il direttore artistico della kermesse musicale sarà un’ombra sul palco lasciando prevalentamente la scena ai due colleghi, esattamente come è accaduto durante la prima serata. Baglioni, infatti, ha volutamente scelto di non essere il protagonista assoluto del suo Sanremo, presentandosi sul palco in presenza degli ospiti o per esibizioni musicali con la stessa Virginia Raffale e con Bisio. Dopo una prima serata in cui è stato dato ampio spazio alla musica, cosa accadrà questa sera?

FESTIVA DI SANREMO 2019: IL PROGRAMMA DELLA SECONDA SERATA

La seconda serata del Festival di Sanremo 2019 sarà dedicata all’ascolto solo di dodici delle ventiquattro canzoni in gara. Anche questa sera, i brani saranno votati con la stessa modalità della prima serata ovvero dal Televoto (vale il 40%), la giuria demoscopica (vale il 30%) e la sala stampa (vale il 30%). I voti di questa sera saranno sommati a quelli della prima serata e delle serate precedenti che serviranno per arrivare ad eleggere il vincitore. La seconda serata sarà ricca di ospiti, molto amati dal pubblico. Oltre ad alcuni grandi nomi della musica italiana, nonmancherà l’ospite internazionale che accompangerà una delle voci più belle della musica italiana. I nomi dei cantanti che si esibiranno oggi Sanremo 2019 sarà reso noto solo con la classica conferenza stampa giornaliera. Per ora c’è il massimo riserbo sulla scaletta della seconda serata. [In aggiornamento…]

GLI OSPITI

Il ritorno di Michelle Hunziker, la sorpresa dell’ultima ora Riccardo Cocciante, il ritorno di Marco Mengoni dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2013 con il brano “L’essenziale” e l’arrivo di un grande nome internazionale come Tom Walker che duetterà proprio con Mengoni sulle note del brano “Hola”. Sono questi gli ingredienti principali della terza serata di Sanremo 2019 nel corso della quale tornerà anche Fiorella Mannoia dopo i duetto dell’anno scorso con Claudio Baglioni sulle note di Mio fratello che guardi il mondo di Ivano Fossati. Sul palco del Teatro Ariston arriveranno anche Michele Riondino e Laura Chiatti, protagonisti del film in uscita il 14 febbraio. I due attori, però, al pubblico del Festival, regaleranno una particolare esibizione canora.

L’IRONIA DI PIO E AMEDEO”

Ci sarà tanto divertimento nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2019 con la presenza, sul palco dell’Ariston, di Pio e Amedeo. I due comici foggiani sono stati annunciati tra gli ospiti di questa sera e a conferma è arrivata direttamente dal loro profilo Instagram. “Un tempo andare a San Severo era già un successo, oggi potervi dire che siamo a SANREMO è un sogno impensabile che si realizza…domani sera, mercoledì, saremo su quel palco!☺☺☺

Non lo sappiamo come andrà…ma quando saremo lassù, con le gambe tremanti, in platea ci saranno le nostre mamme con gli occhi lucidi a guardarci da vicino e voi a casa ad essere felici per noi …e forse basta così. Grazie Claudio”, scrivono Pio e Amedeo.



