Carlo Di Francesco, fidanzato di Fiorella Mannoia / Chi è? L’ex prof di Amici pronto a sposare la cantante?

Carlo Di Francesco, noto a molti per la presenza da insegnante ad Amici, è nato ad Avezzano nel 1980 ed è il compagno nonché produttore della cantante Fiorella Mannoia. Ha iniziato a suonare a 13 anni passando dalla chitarra alle percussioni. A 18 anni si è invece trasferito per più di un anno a Cuba, dove ha studiato all’Instituto Superior de Arte le percussioni afro-cubane. Dal 2010 inizia la sua attività principale, quella di produttore, oltre che di coach del programma Amici. Ha un fratello gemello, Matteo Di Francesco, anche lui musicista. Insieme hanno messo in piedi il gruppo bata-rumba, di musica tradizionale cubana. Una carriera quindi in crescendo che lo ha portato ad essere un volto famoso con l’approdo ad Amici come insegnante. La relazione con Fiorella Mannoia ha definitivamente contribuito a dargli la visibilità che merita.

Fiorella e Carlo, un grande amore

Nel 2017 Carlo Di Francesco è balzato alla cronaca quando la cantante Fiorella Mannoia ha ufficializzato la loro relazione. Attraverso il Corriere della Sera, in una lunga intervista, non ha nascosto l’immenso amore per Carlo: “Gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai. La vecchiaia non esiste“. Il loro sodalizio è anche professionale: è lui il produttore di tutti i lavori di Fiorella, oltre ad essere un membro della band. Una coppia che funziona davvero alla grande come dimostrano le storie postate attraverso Instagram di viaggi e momenti vissuti insieme che li vedono sempre sorridenti e felici.

Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia: le nozze non sono in programma

Carlo Di Franceso e Fiorella Mannoia, nonostante il legame duraturo, non sembrano intenzionati a sposarsi. La cantante in più occasioni ha ribadito di non ritenere il matrimonio e i figli un priorità. Ritornando a Di Francesco, molti non sanno che ha giocato a rugby a livello agonistico arrivando anche in nazionale, se non avesse sfondato come musicista, avrebbe continuato la carriera sportiva. Inoltre, dopo essere tornato da Cuba in Italia a 19 anni, da subito viene ingaggiato nello tournee di artisti del calibro di Ornella Vanoni, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato e Alex Britti. Ultima curiosità riguarda la prima foto social postata con la compagna Fiorella Mannoia. Un selfie, la strada sullo sfondo, che arriva da New York. Lei sorride, il musicista fa capolino da dietro la sua spalla, tutto ciò a febbraio del 2018.



