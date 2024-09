Da colleghi a marito e moglie. E’ la storia di Carlo Di Francesco diventato da diversi anni il marito di Fiorella Mannoia, una delle interpreti più raffinate della musica italiana. I due si sono conosciuti proprio grazie alla musica e, tra una nota e l’altra, è nata la grande passione che li ha fatti innamorare. Un amore che i due vivono liberamente e che hanno deciso di celebrare con tanto di matrimonio durante la pandemia da Covid. Insieme da tantissimi anni, Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco hanno ufficializzato il loro amore solo nel 2018 pubblicando un selfie di coppia scattato durante una vacanza a New York.

Fiorella Mannoia/ "Mariposa? La violenza sulle donne è un tema molto sentito"

I due erano già fidanzati da 10 anni, ma avevano preferito vivere il proprio amore lontano dai riflettori e dal mondo del gossip. Una scelta comprensibile e che è in linea con il carattere schivo e riservato dell’artista che non ha mai sbandierato ai sette venti la sua vita privata e sentimentale.

Fiorella Mannoia e il segreto dell’amore per il marito Carlo di Francesco

Ma qual è il segreto dell’amore tra Fiorella Mannoia e il marito Carlo di Francesco? A parlarne è stata proprio l’artista che, dalle pagine del Corriere della Sera, ha rivelato: “siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”. Non solo, la Mannoia parlando del rapporto con il marito ha aggiunto: “giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo. di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”. La Mannoia parlando però di uno dei difetti del compagno e marito ha rivelato ai microfoni di Radio Italia: “Dorme sul divano. In genere sceglie lui la serie, perché è più esperto di cinema, ma poi si addormenta. Quando si sveglia, mi chiede: ‘Che è successo?’. Allora la riguarda, arriva allo stesso punto e… ridorme”.

Scaletta Semplicemente Fiorella, concerto su Rai Uno oggi 8 settembre 2024/ Ospiti e tutte le canzoni

Non solo compagni di vita, ma anche di lavoro, visto che Carlo Di Francesco è un produttore musicale diventato famoso anche per aver ricoperto il ruolo di professore di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi.