Carlo Di Francesco, chi è il marito di Fiorella Mannoia: legati dall’amore e dalla musica

Carlo Di Francesco è il marito di Fiorella Mannoia e con lei condivide non solo una romantica e longeva storia d’amore culminata nel 2021 con il matrimonio, ma anche la passione per la musica. Lei è una delle più raffinate e celebri interpreti del panorama musicale italiano, lui è invece un polistrumentista e produttore; tra le tappe più importanti della sua carriera spicca anche la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, dove per diversi anni ha ricoperto il ruolo di professore di canto.

Oltre ad essere un appassionato polistrumentista, Carlo Di Francesco è diventato negli anni anche un affermato produttore musicale e negli anni ha collaborato nei tour di grandi artisti della canzone italiana, da Alex Britti e Ornella Vanoni a Edoardo Bennato e, ovviamente, la sua Fiorella Mannoia. La coppia collabora ormai dai tantissimi anni e, al sodalizio professionale, hanno aggiunto anche quello sentimentale con l’ufficializzazione della loro storia d’amore avvenuta nel 2017 via social.

Fiorella Mannoia, il matrimonio con Carlo Di Francesco e l’assenza di figli

Fiorella Mannoia e il marito Carlo Di Francesco sono fidanzati da tantissimi anni e nel febbraio 2021, di comune accordo, hanno deciso di compiere il passo decisivo convolando a nozze con rito civile. Una cerimonia molto intima e così raccontata dalla cantante al Corriere della Sera, in un’intervista del 2021: “Dopo 15 anni ci siamo detti: “perché no?”. L’abbiamo fatto in periodo covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito: eravamo in 8-10, niente paparazzi. Al “vuoi tu prendere” ci scappava da ridere“.

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco non hanno figli e la stessa cantante, in riferimento alla mancata maternità, ha più volte ribadito come non fosse affatto un problema. “Io non ho figli, c’è stato un periodo in cui ne avrei voluti, ma non sono arrivati – ha dichiarato al Corriere della Sera in un’intervista lo scorso giugno – Oggi non mi mancano e non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà“.