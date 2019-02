Nastasia Urbano, da modella internazionale a senzatetto/ “Ecco dove sono finiti tutti i soldi guadagnati”

Nastasia Urbano ha voluto raccontare la sua storia che da modella internazionale l’ha portata a diventare una senzatetto. Negli anni ottanta era stata molto famosa tanto che racconta, come riportato dal Corriere della Sera, di avere un passato in cui era a cena un giorno con Jack Nicholson, un altro con Andy Warhol e poi con Roman Polanski e Harrison Ford. Ci troviamo di certo di fronte a una che negli anni ha guadagnato davvero moltissimi soldi e viene dunque da chiedersi come mai dalle stelle si sia ritrovata improvvisamente per strada. E’ anche vero che sono passati ormai quasi 40 anni dagli ottanta, ma nonostante questo è difficile capire come la donna sia riuscita ad arrivare a vivere una situazione del genere. È stata lei stessa a raccontare la sua discesa che l’ha portata ad affrontare delle difficoltà veramente complesse da gestire. Lancia dunque un messaggio di speranza per poter provare ad uscire da questa situazione.

Nastasia Urbano, da modella internazionale a senzatetto: la sua storia

Nastasia Urbano è passata dall’essere modella internazionale per marchi come Yves Saint Laurent a diventare una senzatetto. Era tanto nota da arrivare a guadagnare un milione di dollari in venti giorni, ma proprio questa fu la sua rovina. Come riportato dal Corriere della Sera racconta che affidò i suoi soldi a un banchiere che diventò poi suo marito: “Ha usato tutti i miei soldi. Ero innamorata e mi fidavo di lui, se non ti fidi di una persona che ami di chi devi farlo? Ho sempre pagato tutto io. Staccavo sempre assegni”. Ora la donna è costretta a dormire in strada a Barcellona e a fare dei lavori saltuari per riuscire almeno a mangiare. Continua: “L’unica cosa buona che mi ha lasciato il mio matrimonio sono i miei figli, il resto è stato orribile”. Intanto il suo appello arriva anche a un’agenzia di moda che potrebbe inserirla per aiutare le giovani a imparare il mestiere.

