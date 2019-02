Rossella Barattolo/ Chi è la compagna di Claudio Baglioni? Dolce metà e manager, doppio ruolo (Sanremo 2019)

La compagna di Claudio Baglioni si chiama Rossella Barattolo, al suo fianco da moltissimi anni. Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2019, ha deciso di dirigere l’incredibile macchina della kermesse, per il secondo anno consecutivo e per controllare la situazione, ha bisogno anche del suo grande amore accanto a lui. I due si sono conosciuti per questioni lavorative nel 1987. Ed infatti, Baglioni era alla ricerca di un nuovo manager e lei, lascio il suo incarico nel marketing in una multinazionale proprio per seguire il cantautore nella sua brillante carriera. In quel periodo Claudio era ancora sposato con Paola Massari, la prima moglie dalla quale ha avuto il suo unico figlio, Giovanni. Dopo il termine nel primo matrimonio, i due hanno incominciato a vivere la loro relazione alla “luce del sole” ed infatti, hanno sempre mantenuto un basso profilo, preferendo viversi lontani dai riflettori ed i paparazzi.

Rossella Barattolo, chi è la moglie di Claudio Baglioni?

Anche le interviste di Rossella Barattolo sono molto rare. Raggiunta dal Times of Malta, Rossella ha dichiarato: “Io sono un’estroversa estrema mentre quando ho incontrato Claudio, lui era un libro chiuso; un introverso, nonostante la sua fama, quando si trattava della sua vita privata. Questo ci ha permesso, in modo naturale e inconscio, a costruire il nostro rapporto, ha bilanciato la nostra diversità diventando la nostra forza. Ho trovato in lui quell’uomo tranquillo, sereno e pieno di pace da difendere e proteggere”. Nata a Taranto il 7 aprile 1958, la Barattolo ha passato la sua infanzia tra Stati Uniti e nel Regno Unito, dove ha studiato marketing. Attualmente la donna, ricopre il doppio ruolo: manager e compagnia. Sempre al Times of Malta, nel 2007, aveva confidato: “Ci siamo lasciati per sei mesi. Ma era proprio quando eravamo divisi che abbiamo capito che non potevamo stare lontani l’uno dall’altro. Se ha mai scritto una canzone per me? Non vorrei essere presuntuosa, ma sì, varie… alcune delle quali hanno colpito nel segno perfettamente. La più popolare è Mille giorni di te e di me anche se è noto che i fans sostengono che è stata scritta per la sua ex-moglie”.

