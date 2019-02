BoomDaBash, “Per un milione”/ Video Sanremo 2019: un tocco reggae al Festival vale metà classifica

BoomDaBash, in gara con il pezzo “Per un milione”, sono tra gli artisti decisamente particolari che stanno calcando il palco della 69esima edizione del Festival di Sanremo e che probabilmente in edizioni passate non avrebbero avuto spazio nella kermesse. Il gruppo ha dimostrato di essere all’altezza di una platea come quella di Sanremo 2019. L’esibizione è stata impeccabile e senza sbavature e ad aver fatto non poco parlare di sé sui social è stato il look degli artisti che si sono presentati in completo bordeaux, decisamente in contrasto con il loro stile fresco e provocatorio. Una cosa è certa: “Per un milione” non è il classico pezzo “sanremese”, ma l’esibizione di BoomDaBash è stata coinvolgente e capace di raggiungere il pubblico. Un vero e proprio pizzico di brio che ha reso la serata frizzante e ha dato la giusta carica alla kermesse. “Per un milione” è un pezzo reggae che ha come ambizione quella di diventare un vero e proprio tormentone, come nello stile dei BoomDaBash.

BoomDaBash, i loro fan non sono delusi

Dopo la prima esibizione sul palco di Sanremo 2019 i BoomDaBash si sono piazzati nella cosiddetta zona gialla. “Vorremmo scrivere tantissime cose ma non è facile in questo momento credeteci. In quello che è il momento più difficile e impegnativo della nostra vita, il nostro tutto, la nostra forza, la nostra energia, siete stati voi. Come lo siete stati per tutti questi anni. Ora più che mai abbiamo bisogno di voi. Non lasciateci soli, tutti uniti, ancora una volta.”, hanno scritto i BoomDaBash sui loro profili, poche ore dopo la prima esibizione. I loro fan non sono rimasti delusi: “Siete dei grandi. Bellissima la nuova canzone . Forza campioni. Io vi ascolto praticamente da quando ho messo per la prima volta le cuffie alle orecchie. Continuate così siete il nostro orgoglio”, “Una delle più belle…avete dato un tocco di freschezza al festival” e “Siete stati una bomba ragazzi, la canzone è fortissima tranquilli, godetevi questo festival con serenità, noi siamo con voi”, sono solo alcuni dei commenti che hanno lasciato i loro fan. Con tutto questo sostegno non è da escludere che i BoomDaBash riescano a raggiungere la zona blu della classifica…

Video, “Per un milione”





