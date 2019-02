KARINA BEZHENAR/ Chi è la fidanzata di Fabio Rovazzi: modella col sogno di fare l’attrice (Sanremo 2019)

Si chiama Karina Bezhenar la fidanzata di Fabio Rovazzi, ospite oggi a Sanremo 2019 in qualità non solo di autore di hit che in questi anni hanno fatto ballare tutta l’Italia ma anche di conduttore dell’ultima edizione di Sanremo Giovani insieme a un certo Pippo Baudo. Ma chi è la ragazza che ha stregato Rovazzi? Karina Bezhenar, bellissima modella di origini russe, ha conosciuto il cantante nel 2016 grazie ad amici. Alcuni rumours vogliono che la coppia si sia formata grazie allo zampino di Fedez, all’epoca migliore amico di Rovazzi, proprio nello stesso periodo in cui il giudice di X Factor conosceva Chiara Ferragni. Se i Ferragnez fin da quasi subito hanno deciso di aggiornare i fan sui social rispetto alla loro storia d’amore, al contrario è andata per Karina Bezhenar e Fabio Rovazzi. I due, infatti, sono per natura molto più restii a condividere gli aspetti della loro vita quotidiana. Non per questo, però, sono meno innamorati, anzi. Tra le passioni più grandi di Karina, oltre alla moda, vi è sicuramente quella della recitazione: chi la conosce bene, infatti, racconta che il cassetto che contiene il sogno di diventare attrice non sia mai stato veramente chiuso. Riuscirà la bellissima Karina a realizzare il suo sogno?

KARINA BEZHENAR, FIDANZATA DI FABIO ROVAZZI

Che sia stata anche la vena artistica di Karina Bezhenar a conquistare Fabio Rovazzi? Possibile dal momento che la 22enne di origini russe non solo in questi anni ha calcato le passerelle di mezzo mondo in qualità di indossatrice, non soltanto coltiva il sogno di diventare attrice ma anche una bellissima voce, al punto che sono stati tanti i fan di Rovazzi a suggerire l’ipotesi che i due possano un giorno cimentarsi in una canzone insieme ripercorrendo le orme di tante coppie, nella vita privata e in quella lavorativa, un po’ come fu per esempio per Al Bano e Romina. Quel che è certo è che la coppia è molto solida, al punto che Rovazzi ha negato pubblicamente (in un’intervista a Grazia) di essere minimamente interessato alle orde di fan che sistematicamente tentano di farlo capitolare:”Io non vivo di successo e credo nell’amore. Karina c’è sempre, perché dovrei cambiarla? Certo che mi corteggiano in tante, ma sono innamorate del mio personaggio non di me”. E chissà che in un futuro prossimo non si abbia a vedere Karina e Fabio genitori di un pargoletto:”Figli per ora no, non potrei seguirli, però come fanno a non piacerti i bambini? Sono belli e sinceri, più importanti di tutto il resto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA