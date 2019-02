Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 7 febbraio 2019: le previsioni del giorno

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 7 FEBBRAIO 2019

Come ogni giorno torna l’oroscopo di Paolo Fox anche oggi, giovedì 7 febbraio 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a leggere segno per segno quello che ha raccontato. L’Acquario ha un giovedì che porta in vetta, ma poi anche sabato e domenica saranno influenti per i sentimenti. Ora è tempo di variazioni e trasformazioni, non bisogna dimenticare che a marzo Venere e Urano arriveranno nel segno. Si cambierà la vita e si vorranno iniziare percorsi diversi. La Vergine ha una stanchezza che si fa sentire. Molti non vedono l’ora che arrivi la primavera e molti si concentrano verso una serie di relazioni importanti che possono riguardare il lavoro. Forse potrebbero esserci ritardi, ma i progetti si rivelano davvero grandi e la seconda parte dell’anno promette ancora di più, senza però andare a vivere di eccessi e prendendosi dei rischi. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

SAGITTARIO AGITATO, SEGNI FLOP

Ora è il momento di analizzare i segni flop per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario sta vivendo alcuni giorni un po’ complicati visto che l’agitazione non sta passando. Si vivono le cose con un certo nervosismo e questo non è facile da superare. Forse è il caso di prendere delle decisioni con la forza di volontà e anche un po’ di coraggio anche se non è semplice. Giornata negativa anche per i nati sotto il segno dei Pesci. Questi sono troppo rivolti verso il passato e non guardano al futuro. per questo rischiano di perdere per strada delle occasioni, fissati con delle soluzioni non in grado di soddisfare. Febbraio riuscirà però a far svanire tutte le tensioni che si sono create nel mese scorso. Si devono fare delle valutazioni con grande attenzione, evitando di prendere delle scelte che possano essere pericolose e rischiose. Vedremo come andranno le cose e quando ci sarà un recupero che sarebbe veramente necessario.

BILANCIA MOMENTO BUONO, SEGNI AL TOP

Voltiamo radicalmente pagina e andiamo a vedere i segni top dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per oggi 7 febbraio 2019. Il Toro vive una giornata molto importante, cercando di raggiungere dei risultati importanti. Ci sono possibili e interessanti progetti futuri che possono portare a una svolta davvero importante. Forse è il caso di essere equilibrati nelle decisioni che si prendono. Il Cancro sta vivendo una storia d’amore davvero interessante. Tutti i progetti nati da marzo saranno importanti, quindi se si riuscirà a raggiungere una risposta prima si è già pronti a partire. La Bilancia vive un momento buono e di grande crescita. Bisogna però cercare di sfruttare alcune situazioni importanti per riuscire a trovare una grande svolta. Non è facile trovare la cosa che possa fare la differenza, presto potrebbe arrivare una situazione interessante in futuro che magari si può concretizzare già ora.



