Stefano Settepani, chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso/ Nozze in vista per la coppia? (Sanremo 2019)

Il nome di Stefano Settepani è venuto alla ribalta grazie al gossip nostrano poichè è legato ad Alessandra Amoroso, con la quale vive una storia d’amore da oltre due anni. Classe 1976, Settepani è nato a Milano salvo poi trasferirsi a Roma per ragioni di lavoro. Oggi è uno stimato produttore e collaboratore di Maria De Filippi e lavora presso la Fascino group. Proprio nella Capitale Stefano è entrato a far parte della squadra di Mediaset inizialmente come segretario di redazione e poi, nel 2011, come produttore esecutivo della Fascino Group. Recentemente era stato coinvolto in prima persona in uno screzio avuto con un ex concorrente del talent show Amici, lo stesso che vide trionfare e portare alla popolarità la fidanzata Alessandra Amoroso. Dopo la sospensione di Riccardo Marcuzzo per tre giorni dalla celebre Scuola televisiva, Stefano Settepani era stato pesantemente criticato da Valerio Scanu sceso in difesa del collega. Nella puntata del talent show trasmessa il 28 gennaio 2017 era stato trasmesso il filmato nel quale il fidanzato della cantante salentina veniva accusato da Marcuzzo ritenendo le “pretese” del programma troppo eccessive. Il caso aveva provocato qualche antipatia nei confronti di Settepani da parte di alcuni fan del programma che si erano apertamente schierati dalla parte di Scanu e Marcuzzo, entrambi ex concorrenti del talent di Maria De Filippi.

STEFANO SETTEPANI, LA STORIA CON ALESSANDRA AMOROSO

Sul piano privato, Stefano Settepani si lascia alle spalle un divorzio. Dal precedente matrimonio erano nate due figlie. Dal 2016 è ufficialmente fidanzato con Alessandra Amoroso, con la quale ha espresso il desiderio di una nuova famiglia. I due si sarebbero incontrati per la prima volta proprio dietro le quinte del programma che ha reso celebre la salentina, stasera ospite sul palco dell’Ariston sul quale festeggerà i suoi primi dieci anni di fortunata carriera. Sulle modalità del loro incontro vige la massima riservatezza. Secondo Donnaglamour.it, i due si sarebbero conosciuti nel 2015 nella redazione di Amici dove, anche dopo la sua partecipazione, Alessandra è spesso tornata come ospite. Stefano Settepani arriva nella vita della Amoroso dopo la sua lunga e storica relazione con Luca De Salvatore. La coppia convive a Roma, nella casa di lui. Già nell’estate del 2017 il settimanale Oggi ipotizzava l’imminente matrimonio tra Stefano e Alessandra, notizia poi smentita dalla Amoroso sui social. Le voci tuttavia non sono mai state archiviate ed alla fine del 2018 il settimanale Chi ha rilanciato: le nozze si terranno nel 2019. Questo sarà l’anno del coronamento del loro amore? Nelle rare interviste della cantante salentina, la Amoroso si era lasciata andare a qualche parola sul suo fidanzato, asserendo: “Mi ha colpito il suo senso dell’umorismo. Sa farmi ridere, ascoltarmi, guidarmi. Con lui sento di crescere”.

