Valerio Pastore, nuovo fidanzato Alessandra Amoroso/ Lei: “il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo”

Chi è Valerio Pastore, il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso

Valerio Pastore è il fidanzato di Alessandra Amoroso. Dopo la fine della lunga storia d’amore con Stefano Settepani, la cantante è nuovamente innamorata! La cantante è uscita allo scoperto la scorsa estate mostrandosi con il nuovo compagno: Valerio Pastore, 28 anni nato a Eboli, in provincia di Salerno, ma vive a Olevano sul Tusciano. I due non si nascondono più, anzi la Amoroso è tornata ad amare dopo la delusione vissuta con l’ex fidanzato Stefano Settepani a cui è stata legata dal 2015 al 2020. Ma chi è Valerio Pastore? Classe 1994, Valerio è Olevano sul Tusciano, nella provincia di Salerno, ed è un ragazzo molto discreto e riservato. Non è dato sapere di più sulla vita privata e familiare di Valerio Pastore anche se il suo nome è balzato agli oneri della cronaca rosa quando si è scoperto essere il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso.

Tra i due ci sono 8 anni di differenza d’età, ma questo non è un problema. Il loro incontro è avvenuto grazie alla musica e i primi a immortalarli insieme sono stati i paparazzi del settimanale Chi, che li hanno ripresi mentre erano impegnati a fare la spesa a Roma.

Alessandra Amoroso sul fidanzato Valerio Pastore: ” ho scoperto un nuovo modo di amare”

La storia d’amore tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Valerio Pastore prosegue a gonfie vele. La cantante di “Fino a qui”, brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2024, ha parlato dalle pagine di Cosmopolitan del nuovo compagno rivelando: “il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato in realtà. Speriamo possa continuare così”. Non solo, parlando di Valerio Pastore ha aggiunto: “é stato per me una grande scoperta anche per me stessa, ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata e io non lo conoscevo. La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera. Siamo molto liberi. E questo per me è la chiave di tutto, non lo sapevo ma adesso lo so”.

Infine la Amoroso ha parlato anche di amore e libertà dicendo: “non ho nessun vincolo, sono libera di essere quello che sono, di fare quello che mi va di fare, nella condivisione piuttosto che no, di essere me stessa con tutti i miei colori. Non ho freni, sempre ovviamente nel rispetto dell’altra persona”.











