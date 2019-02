Carlo Cori è morto/ Ultime notizie, lutto a Sanremo 2019: cantante colto da un infarto

E’ tutto pronto per la quarta serata del Festival di Sanremo 2019, ma la città della kermesse canora e il mondo della musica sono in lutto per la morte di Carlo Cori: il cantante e produttore è stato colto da un malore nella serata di ieri e si è spento. Come riporta Riviera Press, il noto cantautore ponentino stava partecipando a un concerto da lui organizzato e, una volta uscito dalla sede Società operaia di mutuo soccorso di via Corradi per una boccata d’aria, si è accasciato al suolo. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Borea di Sanremo: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

LUTTO NEL MONDO DELLA MUSICA

Sui social sono arrivati i primi messaggi di cordoglio, a partire da quello di Tiziana Rivale: «E’ venuto a mancare il mio caro amico e collega Carlo Cori. Una notizia terribile per chi lo ha conosciuto. Ciao Carlo, riposa in pace». Su Facebook Renata Stela Oprea ha omaggiato così Cori: «Siamo veramente dispiaciuti e mortificati, qualche ora fa eravamo insieme a lui al Teatro Sanremese. Un ultimo saluto a Carlo Cori e condoglianze alla famiglia. Carlo riposa in pace e grazie per i momenti che ci hai regalato». Anche Anna Campomenosi era presente all’ultima esibizione del rocker: «Sei stato una persona speciale… Ieri ti ho sentito cantare dal vivo per l’ultima volta… hai cantato per noi. Un grande lutto per Sanremo e per la musica Italiana».

