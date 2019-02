Oroscopo Paolo Fox/ Vergine in difficoltà e gli altri segni? (oggi 8 febbraio 2019)

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 8 FEBBRAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, venerdì 8 febbraio 2019, ai microfoni di LatteMiele. Come sempre sulla stazione radio ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere da vicino cosa ha raccontato segno per segno. La Vergine ha un unico neo, la forma fisica. Spesso ci si chiude fin troppo in sé stessi. Bisogna cercare di uscire dal guscio e uscire da situazioni di disagio. Chi ha già una situazione d’amore la conferma. C’è tanto stress per il lavoro ma non deve mancare. La Bilancia deve fare attenzione nelle relazioni lavorative. Ci sono momenti nella vita in cui si è pronti a farsi scivolare addosso tutto. In altri, invece, possono diventare molto pesanti. Si è in tensione e nei rapporti tra genitori figli o in amore c’è bisogno della massima comprensione. Qualcuno è pensieroso e non riesce a fare un buon viso a cattivo gioco e questo potrebbe essere un problema. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

CANCRO POCA VOGLIA DI PARLARE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Ora per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere quelli che possono essere considerati segni né carne né pesce. L’Acquario non è che viva un periodo negativo, ma nonostante questo non si sente al massimo e ha un po’ di dispiacere da mettere da parte. C’è grande voglia di amare, ma soprattutto di essere amati, e questa non è una cosa mai facile. Se c’è un rapporto stabile, si può dare di più sicuramente cercando di raggiungere quello che da tempo si è messo nel mirino. Il Cancro ha poca voglia di parlare in queste ore, senza riuscire a trovare una persona con cui aprirsi. Ci si appassiona di storie impossibili, innamorando di persone difficili che mettono a dura prova il segno. Lo Scorpione anche ha un momento complesso da affrontare sotto il punto di vista sentimentale. Forse sarebbe il caso di prendere una scelta per raggiungere quelli che potrebbero essere personaggi interessanti verso il futuro.

LEONE GRANDE ENERGIA, TOP E FLOP

Voltiamo diametralmente pagina e soffermiamoci sui segni top e flop dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 8 febbraio 2019. I Gemelli hanno buonissime stelle e pronti a regalare un’ottima crescita. Questo è un momento in cui ci si può togliere davvero delle splendide soddisfazioni. I Pesci sono in difficoltà, brancolano nel buio e non riescono ad ottenere quello di cui hanno bisogno. La Luna è uscita dal segno, ma proprio questo non è un ko difficile da accettare. Forse si dovrà trovare voglia per reagire anche se ci vorrà un po’ di tempo. Molte persone sono dalla parte del segno e potranno allungare una mano per provare a reagire. Il Leone ha una grande energia, ma deve riuscire a sfruttarla e non è sempre una cosa semplice. C’è voglia di fare, anche e soprattutto in quelli che a gennaio hanno visto nascere una nuova storia. Questo è un momento propizio per raggiungere alcuni obiettivi che si cullano da tempo. Presto potrebbero arrivare delle risposte, ma attenzione a come si pongono le domande.



