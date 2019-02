Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni/ Foto, “Altro che panciera” la replica hot a Pio e Amedeo

E’ arrivata la replica dell’ex moglie di Claudio Baglioni, Paola Massari, al duo Pio e Amedeo. I comici si sono esibiti mercoledì sera, durante la seconda serata del festival di Sanremo, e fra le numerose battute regalate, anche una proprio sull’ex consorte del presentatore della chermesse. I due foggiani hanno scherzato con il direttore artistico del festival in merito alla canzone “Questo piccolo grande amore”, una delle più belle dello stesso Baglioni nonché una delle più famose nella storia della musica italiana: «Sono passati 47 anni – dicono Pio e Amedeo – la ragazza con la maglietta fina ora tiene la panciera». Peccato che la famosa “ragazza con la maglietta fina”, sia proprio l’ex del presentatore di Sanremo, Paola Massari, e quest’ultima ha voluto replicare ai due comici mostrando le proprie grazie. Attraverso la propria pagina Instagram ha quindi pubblicato uno scatto (che trovate qui sopra) in cui si vede la stessa Massari praticamente nuda, con il seno coperto solo dai capelli, in una forma a dir poco invidiabile e con l’ironico hashtag in didascalia #lapancerapuòattendere.

PAOLA MASSARI: LA REPLICA A PIO E AMEDEO

Una foto che ha fatto in breve tempo il giro del web anche perché Paola, non va dimenticato, ha 63 anni, ma il suo fisico sembrerebbe essere quello di una ventenne: pancia piatta, atletica e senza neanche un filo di grasso. Come anticipato, la foto è divenuta virale, e sono moltissimi coloro che hanno apprezzato lo scatto e che hanno voluto commentare lo stesso. «Perché pensare che crescere diventare donne mature è sinonimo di pancia? Brava bella risposta». E ancora «Complimenti….da una donna…», poi «Mettere a nudo la propria persona é dimostrazione della bellezza interiore e tu cara Paola sei un esempio di bellezza. GRANDE PAOLA Sei meravigliosa. Senza di te non ci sarebbe Cla». Ovviamente non sono mancate le critiche, visto che sono diversi i follower che accusano la Massari di eccessiva nudità. Chissà se Pino e Amedeo replicheranno a loro volta…

