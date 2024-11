Nel 1987, Claudio Baglioni ha conosciuto la sua compagna, Rossella Barattolo, con la quale condivide un amore che va avanti ormai da quasi quarant’anni. La donna è diventata la sua manager e dopo aver condiviso insieme un percorso professionale, i due si sono innamorati, cominciando una relazione clandestina poiché lui era sposato con Paola Massari. Dal 1988 al 1990 la storia è andata avanti, per poi interrompersi e riprendere l’anno successivo: solamente nel 1994, però, è arrivata l’ufficializzazione. Così, Claudio Baglioni ha cominciato le pratiche per la separazione, arrivata poi solamente più avanti mentre per il divorzio ci sono voluti molti più anni. Il cantante e la ex moglie, infatti, hanno firmato solamente nel 2008 le carte ufficiali per il divorzi.

Rossella e Claudio Baglioni non si sono mai sposati ma il loro amore continua ormai dal 1987 senza tregua: proprio per lei, il cantante ha scritto “Mille giorni di me e di te”, uno splendido brano d’amore che inizialmente tutti credevano fosse rivolto alla moglie, Paola Massari. Così, però, non è: solamente più avanti Baglioni ha raccontato che era proprio per Rossella che ha scritto quelle splendide parole d’amore. A legare i due, un amore profondo ma soprattutto “la nostra diversità”, come spiegato dalla manager. “Ho trovato in Claudio Baglioni quell’uomo tranquillo, sereno e pieno di pace da difendere e proteggere” ha rivelato ancora Rossella Barattolo.

Se c’è un rimpianto nella vita di Claudio Baglioni e Rossella Barattolo è il fatto di non aver avuto figli. I due ci hanno provato a lungo: erano infatti ancora giovani quando si sono innamorati, dunque dopo qualche anno, una volta ufficializzata la separazione dalla ex moglie Paola Massari, il cantante e la sua manager hanno iniziato a tentare di cercare una gravidanza, che però non è arrivata. Purtroppo, infatti, la coppia non ha avuto figli, con grande dispiacere da parte di Rossella, che non ha avuto il privilegio di diventare mamma. Nonostante ciò, la coppia è molto unita e ha avuto proprio l’intelligenza di capire che doveva concentrarsi su di loro e non sulla ricerca di una gravidanza che non sarebbe arrivata.