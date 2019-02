Andrea Rigonat, chi è il marito di Elisa Toffoli / “Sulle regole da dare ai figli è bravissimo” (Sanremo 2019)

Si chiama Andrea Rigonat, è un chitarrista ed è il marito di Elisa Toffoli. I due stanno insieme da molti anni, ma si sono sposati soltanto nel 2015 con una cerimonia celebrata nella Basilica patriarcale di Sant’Eufemia, a Grado, un piccolo comune in provincia di Gorizia. Alla cerimonia nuziale erano presenti alcuni dei personaggi più influenti del mondo della musica italiana, tra i quali ricordiamo Caterina Caselli (la prima a proporre un contratto discografico alla Toffoli), Ligabue, Tiziano Ferro, Laura Pausini e tanti altri. Genitori di Emma Cecile e Sebastian, i due coniugi non condividono soltanto la famiglia. Rigonat è infatti uno dei membri storici della band che accompagna Elisa ed è al suo fianco in ogni nuova avventura discografica. insieme a lei, di recente, ha prodotto l’album di inediti dal titolo “Heart”.

“In alcune fasi viviamo in simbiosi”

Elisa e suo marito Andrea Rigonat lavorano spesso fianco a fianco, ma ci sono alcune occasioni in cui la cantautrice sente il bisogno di dedicarsi alla propria musica in totale solitudine. Condividere ogni momento creativo, rivela l’artista, è infatti impossibile “altrimenti – conferma a Grazia.it – ci uccideremmo”. Lavorare con il proprio partner è però possibile ed Elisa, che condivide la sua quotidianità con Rigonat ormai da moltissimi anni, ha sperimentato un metodo infallibile: “Ho sempre fatto così: all’inizio devo concentrarmi e stare sola – si legge nell’intervista concessa a Grazia.it – In altre fasi, invece, viviamo in simbiosi oppure gli affido completamente il lavoro”. Un sodalizio, quello tra Elisa e Rigonat, che appare vincente: la Toffoli è infatti oggi una delle cantautrici più amate e apprezzate della musica italiana.

“Su alcune cose lui è un disastro, ma…”

Andrea Rigonat, marito di Elisa Toffoli, è al suo fianco dal 1996. In qualità di lead guitar l’ha infatti affiancata nel corso dei suoi numerosissimi tour tra Italia, Europa e America. Nella sua carriera ha inoltre partecipato anche alle tournée di altri grandi artisti, fra i quali spicca prepotentemente Tiziano Ferro, con il quale ha collaborato nel 2004 e in occasione della sua tournée nel 2011. Inoltre, si legge su Casalebauer.it, Rigonat è produttore e arrangiatore di Francesca Michielin, oltre a curare la produzione artritica dei concerti di Marco Mengoni. Per quanto riguarda infine le attività in studio, nel suo curriculum spiccano numerose registrazioni per Francesco Renga, Laura Pausini e tanti altri. Un artista dalla grande passione, che da sempre accompagna i migliori protagonisti della musica italiana, ma nella vita privata Elisa Toffoli assicura: “Su alcune cose lui è un disastro: si dimentica tutto, compleanni, inviti a cena”, tuttavia, conferma la cantante – sulla disciplina e le regole da dare ai figli è bravissimo. Io faccio più fatica. Insomma, ci compensiamo”.



