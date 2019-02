Kubo e la spada magica/ Video, su Italia 1 il film d’animazione di Travis Knight (oggi, 9 febbraio 2019)

Kubo e la spada magica è un film d’animazione del 2016, prodotto dallo studio Laika e diretto da Travis Knight. L’opera andrà in onda il 9 febbraio, alle ore 21.20, su Italia 1. Il protagonista, Kubo, è doppiato nella versione originale da Art Parkinson, ben noto per aver interpretato Rickon Stark nella serie Il trono di spade e Ingeras in Dracula Untold; Charlize Theron presta la propria voce a Scimmia, Matthew McConaughey a Scarabeo. Si tratta di nomi celebri, connessi a capolavori della storia del cinema come, rispettivamente, Sweet november e Killer Joe. I doppiatori italiani sono invece Giulio Bartolomei, Chiara Colizzi e Neri Marcorè. Il regista Knight, nel 2018, ha segnato una svolta nella propria carriera con Bumblebee, spin-off della saga dei Transformers. La colonna sonora è opera dell’italiano Dario Marianelli, creatore delle suggestive soundtrack di Anna Karenina, The warrior e V per vendetta.

Clicca qui per il trailer del film

Kubo e la spada magica, la trama del film

Kubo e la spada magica racconta la vicenda di un ragazzo che vive nell’antico Giappone e trascorre le proprie giornate prendendosi cura della madre malata, Sariatu. Kubo è cieco da un occhio e si guadagna il pane quotidiano come narratore di storie presso il villaggio vicino: il giovane riscuote molto successo perché è in grado di animare gli origami da lui costruiti suonando uno strumento della tradizione giapponese, lo shamisen. Un giorno Kubo non torna a casa la sera per assistere a una celebrazione e attira così l’attenzione dello spirito lunare, che tenta di attaccarlo. Questo evento porta il ragazzo a intraprendere un vero e proprio viaggio alla ricerca dell’armatura del padre che non ha mai conosciuto, un valoroso guerriero; lo accompagnano Scimmia, spirito protettore della madre, e Scarabeo, che dice di essere un allievo del padre del protagonista. Il cammino di Kubo si rivelerà molto di più di un percorso fisico, diventando un autentico viaggio spirituale grazie al quale il giovane conoscerà se stesso e il proprio passato.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA