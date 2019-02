Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti/ Top model e mamma “mai sfruttato il suo nome” (Sanremo 2019)

Marica Pellegrinelli proprio due anni fa saliva sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo in qualità di ospite. Quest’anno, invece, sarà il marito Eros Ramazzotti a farlo, nell’ambito della 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019. Nel 2017, la stessa aveva preso parte alla kermesse allora condotta da Carlo Conti che le aveva chiesto alla fine di presentare uno dei cantanti in gara. “All’ultimo secondo mi hanno cambiato il fogliettino con i nomi…“, aveva ricordato Marica in un’intervista a Io Donna. Classe 1988, la bellissima top model è nata in quel di Bergamo. A separarla dal cantautore romano, ex di Michelle Hunziker, sono ben 25 anni di differenza, eppure Marica non sembra affatto sentirne il peso. Dopo il diploma si trasferì a Milano dove prese parte ad alcuni corsi di recitazione. I primi successi distolsero la sua attenzione dallo studio al punto da portarla a lasciare l’Università. Ecco che proprio questo oggi, pur essendo una donna e mamma realizzata, rappresenta per lei un grande rimpianto. Nel giugno dello scorso anno è arrivato per lei un grande impegno: la conduzione del suo primo programma tv. La Pellegrinelli è così salita su un altro palco particolarmente (e doppiamente) sentito, ovvero quello dei Wind Music Awards Summer 2018. Un evento che, almeno karmicamente ha simbolicamente rappresentato per lei la chiusura di un cerchio.

MARICA PELLEGRINELLI, L’AMORE CON EROS RAMAZZOTTI

Era il 2009 quando, su quel medesimo palcoscenico che la scorsa estate ha segnato il suo esordio alla conduzione, Marica Pellegrinelli incontrò per la prima volta Eros Ramazzotti, l’uomo che sarebbe poi diventato cinque anni più tardi suo marito. Dal loro amore sono nati due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Nonostante i suoi bimbi fossero ancora piccoli, Marica decise di accettare nel 2018 l’importante impegno tv, con non pochi timori: “Mio marito è stato il più felice dell’offerta, ne abbiamo parlato a lungo, ho sempre avuto il timore che mi accusassero di sfruttarlo commercialmente. Invece mi ha detto ‘vai, lanciati, i bambini ormai sono grandi, è il tuo momento’“. La stessa top model ha messo in secondo piano la carriera per dedicarsi alla famiglia. “Per un anno e mezzo ho scelto di fare solo la mamma. Il nostro ambiente non accetta modelle a metà, o ci sei o no“, aveva dichiarato. Tornando alla sua vita privata, Eros Ramazzotti le aveva dedicato parole intense, come rammenta DiLei.it: “Sono rimasto fulminato appena l’ho vista in foto. Lo so, dall’esterno potrò essere sembrato un pazzo. Eppure mai nella vita ho preso l’iniziativa come ho fatto con Marica“, dichiarò. Nel 2014, poi, il coronamento del loro sogno d’amore. Per l’occasione Marica decise di indossare un abito da sposa Valentino, bianco, con una gonna ispirata alla musica per rendere omaggio al suo neo marito.

