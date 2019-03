Albertino lascia Radio Deejay/ Addio allo storico Deejay-Time, Linus: “mi mancherà”

E alla fine sembra proprio che un’epoca sia finita, quella che teneva tutti incollati nel primo pomeriggio a RadioDeejay e alle storiche voci di Linus e Albertino. Proprio quest’ultimo ha lasciato la radio e il suo storico Deejay time e oggi compirà il grande salto passando dal microfono alla direzione di M2o. Questo non significa che il passo sia meno doloroso non dopo oltre trent’anni di vita passati al fianco di quello che da collega si è trasformato in fratello, amico e confidente, e al pubblico che ogni giorno aspettava l’appuntamento con la musica e le risate. Albertino lascia una strada sicura per quella incerta, quella che lo stesso Linus nel suo lungo messaggio social per salutare l’amico di sempre, ha definito “un foglio bianco” su cui sarà un piacere quanto un rischio scrivere. Per Albertino si apre una nuova era e i suoi fan potranno dire di esserci stati oggi come allora ai nastri di partenza.

IL SALUTO DI LINUS

Sicuramente Albertino e Linus continueranno ad essere amici e a vedersi tutti i giorni visto che lo studio che adesso ospiterà il primo è nello stesso stabilimento di quello di Radio Deejay ma questo non cambia lo stato delle cose e lo stesso Dj ha voluto condividere sui social il suo stato d’animo: “Le nostre vite sono fatte di snodi, di momenti delicati, di cambiamenti, di occasioni. Oggi è uno di questi, per me, per voi, per la mia radio. E per mio fratello. Che per me è Alberto, non Albertino, così come io per lui sono Linuccio, non Linus”. E poi ancora Linus spiega che i due continueranno a vedersi e lavorare insieme ma poi spiega che forse è alle prese con un mix di emozioni per via dell’abbandono ed è anche un po’ invidioso di questa sua nuova avventura: “Mi mancherà saperlo dalla mia parte, anche se in quella sua maniera ironica e apparentemente distaccata. In fondo è sempre stato il mio primo giudice, fin dagli inizi. Buona fortuna Alba. Bella lì“. Ecco il suo messaggio:





