Andrea Zelletta Vs Ivan Gonzalez/ Video, non molla su Natalia e… (Uomini e donne)

Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad una doppia puntata di Uomini e donne in cui Andrea Zelletta sembrava lanciatissimo sulla bella Natalia, corteggiatrice e possibile scelta di Ivan Gonzalez, ma, a quanto pare, il neo tronista non si limiterà alle esterne con lei e presto vorrà di più. Proprio poco fa, sulla pagina Facebook di Uomini e donne, un video anticipazioni dello speciale La Scelta in onda questa sera, ha mostrato l’arrivo di Andrea in villa proprio alla ricerca della bella corteggiatrice. Ebbene sì, a quanto pare durante le registrazioni dello speciale Uomini e donne Ivan e le sue donne non saranno da soli ma Andrea farà la sua parte cercando di convincere Natalia a lasciar perdere la questione Ivan e prendere in considerazione il rapporto che sta nascendo tra di loro. Al momento non ci sono altri dettagli su quello che succederà tra i tre questa sera ma sicuramente sarà un momento che i fan di Uomini e donne non vorranno perdersi.

L’ARRIVO DI ANDREA IN VILLA

Il feeling che è subito nato tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è sotto gli occhi di tutti e sono già tanti i fan di Uomini e donne che hanno messo insieme pagine fan dedicate alla coppia. Nel video che potete vedere cliccando qui, Ivan viene messo davanti allo schermo per assistere all’arrivo in villa di Andrea Zelletta che si piazza sotto la finestra della camera di Natalia solo per lanciarle dei sassi e farla affacciare. Quello che è successo da lì in poi è un mistero per i fan del programma che dovranno attendere stasera per scoprire come ha reagito la corteggiatrice anche se, proprio nei giorni scorsi, i due sono stati avvistati insieme durante un’esterna. Non si capisce bene se Ivan alla fine abbia scelto Sonia spingendo Natalia tra le braccia di Andrea o viceversa.

