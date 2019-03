Franco Oppini e Milena Miconi a Vieni da me/ “Alba Parietti? Mi ha conquistato lei”

Franco Oppini e Milena Miconi, protagonisti dello spettacolo teatrale Call Center 3.0 in cui lei interpreta una telefonista mentre lui è il suo tutor, rispondono alle domande incrociate di Caterina Balivo che inaugura il nuovo spazio della sua trasmissione “Vieni da me“. Pur essendo colleghi di teatro da diverso tempo, Franco Oppini e Milena Miconi ammettono di non sapere molto l’uno dell’altra. Tra le domande non potevano mancare quelle su Alba Parietti, ex moglie di Oppini e madre del figlio Francesco. In molti pensano che a conquistare Alba sia stato lui. In realtà, Franco Oppini svela che le cose andarono diversamente: “a dire la verità fu lei che mi conquistò. E’ venuta a cercarmi lei. Eravamo a Torino, lei era già amica di Jerry Calà e dopo lo spettacolo ci incontrammo“, racconta Franco. Versione poi confermata da un filmato di diversi anni fa in cui una giovanissima Alba racconta il primo incontro con Franco, avvenuto proprio al termine di uno spettacolo.

FRANCO OPPINI E MILENA MICONI: IL PASSATO A VIENI DA ME

Dopo il racconto di Franco Oppini, si passa a Milena Miconi che racconta di aver lavorato in un negozio di parrucchieri prima di diventare famosa dove era addetta allo shampo. Dopo un messaggio di Jerry Calà che, per Oppini, più che un amico è un vero fratello e per Milena è un caro collega con cui ha vissuto uno dei periodi più belli della sua carriera, si torna a parlare di Alba Parietti. “Perchè è finita tra te e Alba?“, chiede la Miconi. “E’ finita perchè lei era moto giovane quando ci siamo sposati. Io avevo 31 anni e lei ne aveva 19-20. Per una donna, è il periodo più bello, quello dell’evoluzione e quindi c’è stata un’evoluzione da parte di entrambi e le nostre strade non andavano più dalla stessa parte. Ci siamo lasciati in amicizia al punto che abbiamo anche lavorato insieme in teatro e la mia attuale moglie, Ada Alberti, accettò che io la baciassi in scena“, ricorda Oppini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA